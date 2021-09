ЦИК потребовал от «Медузы» опровергнуть новость

…о том, что Потапенко сняли с выборов из-за акций «Яндекса» и «Сбера». При этом «Яндекс» упоминается в решении суда.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что направила письмо в издание «Медуза»* с требованием опровергнуть информацию о том, что кандидат в депутаты Госдумы от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС) Дмитрий Потапенко был снят с выборов из-за наличия акций «Яндекса» и «Сбербанка». Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.

«На самом деле причиной обращения ЦИК РФ в суд послужило владение Дмитрием Потапенко ценными бумагами следующих иностранных компаний: AT&T Inc.; Apple Inc.; Bank of America Corporation; CBOM Finance P.L.C.; Chevron Corporation; Citibank N.A.; FinEx Investment Management LLP; Ford Motor Company; Gaz Finance Plc.; General Electric Company; Pfizer Inc.; Tesla Inc.; The Procter & Gamble Company; Viatris Inc.; Polymetal International Plc.; Public Limited Liability Company Yandex N.V.; Jacobs Engineering Group Inc», — уверили в ЦИК.

Сам Потапенко в разговоре с «Новой газетой» заявил, что в решении Верховного суда, которое имеется у него на руках (есть в распоряжении «Новой»), указаны не 17, а лишь 6 компаний: CBOM Finance P.L.C., Gaz Finance Plc., Jacobs Engineering Group Inc., Polymetal International Plc., Public Limited Liability Company Yandex N.V., The Procter & Gamble Company.

При этом в обеих версиях списка «Яндекс» указан (Public Limited Liability Company Yandex N.V.).

«Даже не знаю, что делать. Есть решение суда, там указано, за какие акции сняли. Там фигурирует «Яндекс». Я не знаю, может, у ЦИК есть какое-то иное решение суда, но у меня такое на руках. Им (ЦИК и ВС — Ред.) нужно между собой договориться, и все», — пояснил Потапенко.

Он отметил, что у него нет иностранных счетов, а те бумаги, указанные в решение суда, — это депозитарные расписки, купленные через российские брокеркие конторы.

«Называйте меня просто президентом Apple, раз уж такая история», — пояснил Потапенко.

Верховный суд снял Потапенко с выборов в Госдуму накануне, 1 сентября. Потапенко пояснил суду, на представленных Центризбиркомом документах стоят поддельные подписи, однако Генпрокуратура и суд не приняли его доводов, графологическая экспертиза также не назначена.

