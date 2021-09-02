Глава Свободной демпартии Германии призвал ЕС изменить санкции против России

Санкции ЕС против РФ должны быть более точечными, сообщил председатель Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер.

Нынешние санкции, по мнению Линднера, влияют на всех жителей РФ и позволяют властям страны «изобразить себя жертвой». При этом Линднер считает, что РФ должна изменить свою политику и «соблюдать правила распорядка» общего европейского дома.

Он призвал не допустить со стороны РФ «шантажа Украины» с помощью «поставок газа». По его словам, необходимо учитывать украинские интересы в вопросе реализации проекта «Северный поток – 2». Кроме того, Линднер выступил за принятие так называемого акта Магнитского передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle.

Напомним, данные опроса, проведенного в конце августа институтом изучения общественного мнения INSA по заказу Bild am Sonntag, свидетельствуют, что за Свободную демократическую партию на сентябрьских выборах в Бундестаг готовы проголосовать 13% избирателей.