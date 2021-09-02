 

Один из лидеров РПСС снят с выборов из-за акций Bank of America

02.09.2021, 22:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЦИК РФ направил в издание «Медуза» письмо с требованием опровергнуть информацию о том, что Верховный суд снял с выборов бизнесмена Дмитрия Потапенко, который баллотировался в Госдуму от РПСС, якобы из-за наличия у него акций «Яндекса» и Сбербанка.

Как сообщил ЦИК в Telegram, Потапенко снят из-за владения акциями AT&T Inc.; Apple Inc.; Bank of America Corporation; CBOM Finance P.L.C.; Chevron Corporation; Citibank N.A.; FinEx Investment Management LLP; Ford Motor Company; Gaz Finance Plc.; General Electric Company; Pfizer Inc.; Tesla Inc.; The Procter & Gamble Company; Viatris Inc.; Polymetal International Plc.; Public Limited Liability Company Yandex N.V.; Jacobs Engineering Group Inc.

Напомним, Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя на выборах в Госдуму, удовлетворив тем самым требование Центризбиркома. Основанием послужил тот факт, что у Потапенко были обнаружены иностранные финансовые инструменты.



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