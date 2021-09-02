Google разрабатывает процессор для планшетов и ноутбуков

Компания Google известила о том, что до 2023 года собирается разработать и представить общественности собственный процессор. Чип будут использовать в конструкции ноутбуков и планшетов, сообщает источник.

Напомним, что ранее стало известно о разработке процессора Tensor, который предназначен для сборки фирменных смартфонов Pixel 6. Очевидно, в Google решили, что разработка и производство процессоров у них выходит достаточно хорошо, чтобы не ожидать поставок от компаний, специализирующихся на такой продукции.

Предполагается, что следующий процессор будут устанавливать на устройства вместе с операционной системой Chrome OS. Тем временем, в мире усиливается дефицит полупроводниковой продукции, особенно чипов.