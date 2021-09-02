 

Apple теряет свою долю на рынке носимых устройств

02.09.2021, 22:50, Новости дня
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Данные статистики, полученные на днях, говорят о том, за последний год мировой рынок носимых электронных устройств вырос на 32,3 %. Практически все производители выиграли от этого, но Apple, также увеличив отгрузки, все же потеряла свою часть.

Если год назад Apple контролировала 34,1% мирового рынка в данном сегменте электроники, то теперь доля американской компании снизилась до 28,2%. Всего же только во втором квартале было продано 114,2 млн гаджетов.

Чем может закончиться это для «Яблочной» компании? Очевидно, все будет хорошо, пока рынок продолжает расти. Но рано или поздно случится и падение. Вот тогда окажется, что малая доля рынка создает больше угроз для гиганта электронной промышленности, так как выросли новые конкуренты.



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