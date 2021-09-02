Запад будет говорить с Лукашенко только об условиях его отставки – историк Фридман

По мнению Александра Фридмана, санкции способны повлиять на политику. Мол, в из-за санкционного давления Николас Мадуро пошел на переговоры с оппозиционерами. Однако в случае с Александром Лукашенко такой план не сработает, президент Белоруссии не пойдет на компромисс, считает историк. По его мнению, Батька будет до последнего биться за власть, чтобы не повторить судьбу Саддама Хусейна.

Для Лукашенко санкции – лишь еще один повод сблизиться с Россией, уверен Фридман. При этом Путин, по мнению доктора философии, вовсе не хочет делать из Белоруссии округ РФ, а выступает лишь за установление в республике пророссийского режима. Историк заметил, что сейчас Москва воспользовалась удобным моментом и устанавливает контроль над соседней страной с помощью интеграции.

По словам Фридмана, Запад понимает, что из-за санкций Белоруссия все ближе к России, однако для Вашингтона и Брюсселя диктатура Лукашенко более нежелательная и непредсказуемая, чем режим в России. То есть с непростым, но адекватным Путиным проще договориться, чем с его белорусским коллегой.

“Если Запад и будет вести переговоры с Лукашенко, то только об условиях его отставки”, – считает доктор философии.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут дорожные карты по интеграции России и Белоруссии 9 сентября. В этот день состоится очередная встреча глав двух государств.