“Проще списать на Россию”: эксперт опроверг гибель бойцов “ЧВК Вагнера” в Мали

Независимый военный эксперт Борис Рожин прокомментировал ситуацию и слухи о якобы погибших гражданах РФ.

“Тема российских, а также турецких ЧВК в Мали по-прежнему не отпускает западную прессу. Как раз с тех самых пор, когда местные военные свергли профранцузского президента, и страна стала выпадать из неоколониальной сферы влияния Пятой республики, из которой ранее вышла ЦАР” , — заметил аналитик.

Также он напомнил, что западные и европейские элиты систематически проплачивают нападки на Россию в СМИ, когда испытывают неудачи на внешних направлениях геополитики.

“На практике же, несмотря на прошедшее со времен переворота время, так и не были представлены доказательства причастности России или Турции к его организации. И, тем более, не представлены фактические свидетельства какого-либо системного военного присутствия”, — добавил Рожин, отвечая на вопрос о сообщениях про гибель российских граждан в Мали.

Помимо прочего, эксперт раскрыл причину, по которой ангажированные издания растиражировали ложную информацию. По его словам, если опираться на такие данные, то обвинить в произошедшем на территории Мали можно и Соединенные Штаты:

“Единственная фактическая «улика» заключалась в том, что некоторые из участников переворота учились в российских военных учебных заведениях. Но если начинать копать их биографии, то не трудно установить, что другая часть организаторов силового захвата власти училась в американских военных учебных заведениях. Что опять же само по себе ни о чем не говорит”.

Рожин также напомнил, что население африканского государства просит о помощи в стабилизации ситуации именно Россию, которая доказала эффективность своих антитеррористический операций в САР и ЦАР. Однако, поскольку никаких официальных соглашений не заключалось, говорить о присутствии специалистов или даже бойцах “ЧВК Вагнера” на территории Мали не представляется возможным.

“Были еще митинги с призывами к России и Путину ввести войска в Мали, но как показывает опыт Сирии или той же ЦАР, такие вопросы решаются путем официальных переговоров с законными правительствами других государств. Официальных запросов от властей Мали в Москву не поступало. Поэтому в Мали разоблачителям «происков российских ЧВК» остается перебиваться различными вбросами и домыслами без какой-либо фактологической базы”, — подчеркнул он.

В заключение военный эксперт добавил, что западным и европейским державам стоит извлечь опыт из собственных провалов на мировой арене, а не придумывать оправдания и переводить стрелки, прикрываясь проблемами вовне.

“Тем же французам надо не искать виновных на стороне, а разбираться в причинах продолжающегося сокращения влияния Парижа в Африке. А лежат они в политике президента Макрона и устаревании прежних форм неоколониализма, которые все менее отвечают реалиям Черного континента. Но проще как обычно списать все на Россию”, — заключил Рожин.