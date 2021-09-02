 

“Люблю вас”. Андрей Шевченко показал семейный ужин с мамой и сестрой

02.09.2021, 22:14, Новости дня
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“Семейный ужин в Киеве. Люблю вас”, – подписал фото 44-летний спортсмен.

За пару часов снимок набрал больше 50 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.

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A post shared by Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Контекст:

Андрей Шевченко родился 29 сентября 1976 года в селе Дворковщина в Киевской области в семье военного. Играл за футбольные команды “Динамо” (Киев), “Милан”, “Челси”. В 2004 году получил “Золотой мяч” как лучший футболист Европы.

С 2004-го женат на американской модели Кристен Пазик, пара воспитывает четверых сыновей.

В июле 2016 года Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины по футболу. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации. Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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