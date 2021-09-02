 

Ермак ответил, звучали ли фамилии Коломойского и Фирташа в ходе встречи Зеленского с Байденом

02.09.2021, 22:14, Новости дня
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Он подвел первые итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в частности – его встречи с главой Белого дома Джо Байденом.

“Это был беспрецедентный, глубокий, очень конструктивный, честный разговор друзей, партнеров, которые могут обсуждать любые вопросы, обсуждать их открыто. Которые очень заинтересованы в укреплении отношений, выведении их на новый уровень. И я думаю, что это большое начало новой эры в отношениях между Украиной и Америкой”, – отметил Ермак.

Журналисты спросили главу ОПУ, звучали ли во время переговоров между Байденом и Зеленским фамилии украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, к которым есть вопросы у американского правосудия.

“Есть фамилии, которые на слуху, но мы говорим о системе, которая 30 лет мешает Украине двигаться вперед”, – сказал Ермак.

Сотрудники агентства уточнили, значит ли его ответ, что конкретных фамилий не было.   

“Я могу говорить о той части переговоров, на которой присутствовал я. Конкретные фамилии не звучали, но вполне возможно, что они могли звучать во время тет-а-тет общения между президентами [Байденом и Зеленским]”, – добавил глава ОПУ.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Он встретился с Байденом на следующий день.  

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз. Она длилась более двух часов.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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