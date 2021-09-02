Есть — себе дороже!

За три недели до выборов в Госдуму цены на продукты стремительно повышаются: мониторинг собкоров «Новой».

Российские власти объявили неделю «социалки»: деньги в формате единовременных выплат раздают пенсионерам, семьям с детьми, даже учителям. И делают это с нескрываемым удовольствием, осознавая всю широту предвыборного жеста.

Но дело здесь не только в том, что «Единой России» нужно укреплять свои электоральные позиции, чтобы остаться партией власти в новом парламенте. В стране уже много месяцев подряд бушует инфляция. По последним, августовским, данным — рост цен в годовом выражении составил рекордные с 2016 года 6,6%.

Причем потребительская корзина Росстата формируется, мягко скажем, не из премиальных продуктов, а доля россиян, которые вынуждены экономить на еде, достигла трети. То есть наблюдаемая людьми в продуктовых магазинах инфляция уже давно не 5% и даже не 10%.

Поскольку все попытки правительства стабилизировать ситуацию с ценами провалились — многочисленные «заморозки» из арсенала советского Госплана были обречены с самого начала, а развивать конкуренцию слишком сложно и политически небезопасно — затыкать дыры в бюджетах жителей пришлось подачками из бюджета.

Убили двух зайцев, компенсировав потери от инфляции и укрепив лояльность избирателей? Это вряд ли: что могут изменить 10 тысяч рублей, когда все дорожает с такой скоростью.

Собкоры «Новой» провели мониторинг цен в своих регионах и составили хит-парад самых «отвязных» продуктов.

САРАТОВ

«Переходим на «Доширак». Овощи на прилавке дорожают, а фермеры вынуждены сокращать посевы

За последние месяцы цена на морковь стала темой мемов и выступлений чиновников. Президент Владимир Путин еще в июне объяснял на прямой линии, почему коварный корнеплод оказался дороже бананов (110 рублей за килограмм против 78). В июле саратовский губернатор Валерий Радаев был вынужден отвечать на аналогичный вопрос жителей Питерского района. К тому моменту морковь в сельском магазине стоила уже 150 рублей.

«Это много или мало?» — переспросил глава региона, продемонстрировав потрясающую близость к народу. «Это ужасная цена», — объяснили жители.

Кошельки саратовцев атаковала не только морковь. По официальным сведениям Саратовстата, в середине лета средняя цена картошки составляла 95,6 рубля за килограмм, лука — 101,5 рубля, капусты — 101,9 рубля. Сейчас на прилавки начали поступать местные овощи, и овощной набор стал доступнее. В сетевых магазинах картофель стоит 28–32 рубля, морковь — 45–50 рублей.

«Урожай не отличный, но хороший», — говорит фермер из Базарно-Карабулакского района Анатолий Моисеев. По его мнению, «оптовая цена на картошку будет в пределах 20 рублей, на уровне прошлого года».

Издержки производителей в этом сезоне выросли. «Дизельное топливо подорожало на 15 процентов. Запчасти по некоторым позициям — в два раза. Про удобрения даже говорить нечего! Помимо картофеля, мы выращиваем зерновые. В этом году впервые сеем озимые без удобрений», — говорит Анатолий Викторович.

Главной проблемой овощеводы называют кадры. «На картошке очень большая доля ручного труда, больше, чем на подсолнечнике и зерне. Я работаю тридцать лет. Мы всегда привлекали школьников. Подростки зарабатывали, школа запасалась на зиму. Сейчас ситуация дошла до маразма: принять на временную работу несовершеннолетнего практически невозможно — слишком много бумажек и проверок», — объясняет фермер.

«Я в два раза поднял зарплату разнорабочим на сборе овощей, но не могу найти людей.

Одна госпрограмма за другой. То 5 тысяч дадут, то 10 тысяч. Многие из этого социального слоя теперь вообще не ходят на работу, им хватает.

Увеличивать зарплату дальше я не могу — на овощах такие расходы не отобьешь. Проще посеять подсолнечник и платить по 50 тысяч трем механизаторам, — рассказывает фермер Владимир Гоферберг из Лысогорского района. — В Волгоградской области фермеры, к которым раньше приезжали гастарбайтеры из Узбекистана, в этом году вообще не сеяли, даже семена продали».

Высокие розничные цены на овощи не так уж выгодны производителям. «У нас есть магазины, через которые мы продаем свою продукцию. Средний чек остается прежним: на те же деньги покупатель берет меньше товара. Настроение плохое. На «Доширак» переходим», — отмечает фермер.

«В нашем селе было три фермерских хозяйства. Два закрылись. Я пока держусь. На сколько меня хватит — на два года, на три? — пожимает плечами собеседник. — Какая помощь от государства нужна? Лишь бы не мешали. Покупатель зашел в магазин без маски — нам выписали штраф 50 тысяч. Сейчас экология поехала с проверками. Понимаю, хотят порядок навести, но начинают почему-то всегда с нас».

Овощи выращивают в восьми из 38 районов Саратовской области. В нынешнем году планируется произвести 164 тысячи тонн лука, капусты, моркови и свеклы. Саратовское министерство сельского хозяйства уверяет, что это «полностью покрывает потребности региона». Чтобы сбить цены, местные власти намерены увеличить количество ярмарок (сейчас на улицах городов региона для торговли овощами отведено около 1,8 тысячи мест). Губернатор Валерий Радаев, как и в предыдущие кризисы, со свитой чиновников и телекамер лично ходит по торговым рядам, проверяя ценники.

Официальная статистика в регионе описывает изменение цен на еду со сдержанным оптимизмом. Саратовстат сообщает, что с января по июль продовольственные товары подорожали на 4,3%, но уже в июле цены пошли вниз — на 0,83% к июню. Сейчас условный минимальный набор продуктов питания стоит 4,3 тысячи рублей.

Исследования, проведенные негосударственными структурами, дают другую картину. Сеть исследовательских компаний «Полстеры.рф», ведущая мониторинг розничных цен на продукты питания «Котлета с пюрешкой», выяснила, что в Саратовской области условный рацион из 31 продукта подорожал за год, по сравнению с июнем 2020-го, на 32,3% (еще хуже дела обстоят только в Омске). Аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза», рассчитавшая «картофельный индекс», выяснила, что средняя саратовская зарплата за год выросла на 9,8%, а килограмм картошки подорожал на 50,6%.

Надежда Андреева, «Новая»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

И «бомж-пакеты» не всегда стоят одинаково. В Северной столице за последние три месяца подорожало почти все: от семечек и простых карандашей до стройматериалов

В целом в этом году, по данным Росстата, инфляция в Петербурге достигла 4,8% и оказалась выше, чем в Москве — на 0,8%. Однако петербуржцы, постоянно следящие за ценами, утверждают, что статистики занижают процент инфляции, как минимум, в два раза.

Но Росстат расхождения с реальностью игнорирует. По статданным, в Петербурге в июле, по сравнению с июнем, инфляция даже снизилась почти вдвое за счет удешевления плодоовощной продукции:

картофель — согласно официальной информации — за месяц якобы подешевел на 20,3%,

огурцы — на 19,5%,

помидоры — на 17,9%,

бананы — на 5,7%,

морковь — на 4,6%.

В действительности ни на рынках, ни в магазинах горожане ни разу за лето не столкнулись с падением цен, в лучшем случае — в июле они держались на том же уровне, что и месяцем раньше. А в августе опять потихоньку поползли вверх. С сентября же, по словам розничных продавцов, оптовики снова планируют повысить отпускные цены на овощи и фрукты на 5–7%.

Непривычно дорогие натуральные витамины в сезон, когда они традиционно дешевеют, прошедшим летом удивили петербуржцев не меньше, чем аномальная жара. Поставщики объясняют дороговизну сразу несколькими причинами: засухой, неурожаем, ростом цен на ГСМ, нехваткой рефрижераторного транспорта, убылью водителей из стран СНГ из-за пандемии коронавируса и сопутствующим увеличением стоимости перевозок по России.

Не так заметно, как овощи и фрукты, но с мая по август в разной степени подорожали все продукты питания за редким исключением.

Так, например, не изменились в цене:

сахар (от 46 до 50 руб. за кг),

мука (от 60 до 70 руб. за кг),

картофель (от 60 до 80 руб. за кг)

морковь (как подпрыгнула в июне до 70–90 рублей за кг, так и, удостоившись внимания даже Путина, замерла на этой отметке).

Незначительно подорожали:

яйца (от 80–115 руб. за десяток до 90–120 руб.),

молоко жирностью 3,2% (вместо 70 руб. за литр стало стоить 80 руб.),

нежирный творог (с 330–360 руб. за кг вырос до 340–370 руб.).

Остальные ценники подверглись более значительной корректировке.

Абсолютные рекордсмены по росту стоимости — сливочное масло, мясо и рыба.

Маслом, которое еще в мае продавали по 800 руб. за кг, сегодня в Питере торгуют по 920–950 руб.

Свинина с 300–320 руб. за кг доросла до 360–380 руб.,

говядина — с 560 до 590 руб. за кг,

кура — с 240 до 260 руб. за кг.

Рыба и вовсе из простой превратилась в «золотую»: в среднем на 100 руб. подорожала белая (минтай вместо 299 руб. за кг стоит теперь 399 руб., треска вместо 399 руб. за кг — 499 руб.) и примерно на 200 руб. — красная (за килограмм форели сегодня нужно выложить 1890 руб. вместо прежних 1690 руб., за килограмм семги — 1990 руб. вместо 1790 руб.).

Колбасные изделия, производимые на мясоперерабатывающих предприятиях Петербурга и Ленобласти, в августе «переоценились» уже третий раз за год (каждая наценка составляла 5–7%). Производители ссылаются на рост затрат на сырье и изготовление, а также жалуются на резкое снижение продаж, что в итоге тоже отражается на цене продукта. По признаниям поставщиков, потребление мяса и мясопродуктов жителями Северной столицы в 2021 году сократилось на 30–40%.

В Петербурге (возможно, и в других городах России) этим летом было опровергнуто даже утверждение министра труда Саратовской области Натальи Соколовой о том, что «макарошки всегда стоят одинаково». Не всегда. В мае макароны, самые дешевые из съедобных, можно было найти в магазине по 49 руб. за 450 г, теперь те же пачки продаются по 69 рублей. Быстрорастворимая лапша (в народе именуемая «бомж-пакетами») тоже не устояла перед инфляцией: на 5–7 рублей с весны по осень в магазинах подорожала и она.

Как отмечают родители школьников, на 1–3% выросли цены на школьную канцелярию и прочие принадлежности для учебы (тетради, ручки, карандаши, фломастеры, альбомы для рисования и учебные пособия). Еще в прошлом году, собирая ученика в школу с необходимым запасом на первую четверть, можно было уложиться в 5 тысяч рублей. В этом году у родителей на те же сборы уходит от 7 до 10 тысяч.

Нина Петлянова, «Новая»

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Хит-парад возглавляет капуста. Цены на остальные продукты тоже не радуют покупателя

В середине июля первый зампредседателя Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пояснил о выработке решений, направленных на сдерживание цен так называемого «борщевого набора».

— За эти выходные мы провели системный мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача — именно снижение, — пояснил он в ходе тематического совещания 19 июля.

Спустя две недели на Юге подоспел массово новый урожай, и на кое-что цены действительно снизились.

Та же пресловутая морковь, которая в июле подорожала до немыслимых 88 рублей за кило, в августе «опомнилась», за месяц подешевела на 36,8% и сейчас в среднем торгуется по 57 рублей за кило.

А рекорд области по росту цены в этом году принадлежит капусте: по сравнению с началом года, она подорожала на 77% — 37 рублей за килограмм.

Для ростовского продуктового рынка эта ситуация нетипичная. Если верить отчетам областного департамента потребительского рынка, все предыдущие годы белокачанная никогда в августе не дорожала, а, скорее, наоборот: в 2019 году она подешевела на 20% от цены с начала года, в 2020 — на 23%.

Нетипичное для южных овощных цен поведение в департаменте объяснили смешением на прилавках продуктов старого и нового урожая.

«Стоимость плодоовощной продукции традиционно демонстрирует рост в связи с влиянием сезонного фактора (удорожание стоимости товаров нового урожая)», — в июне заявило ведомство, хотя их же статистика показывает, что никаких таких «традиций» у южных овощей нет.

В июне прошлого года морковка стоила 35 рублей, подорожав на 4 рубля, по сравнению с майской ценой, а в июне 2021-го она почему-то подорожала за месяц на 12 рублей.

Одна из распространенных неофициальных версий — массовый исход сезонных рабочих, которые из-за пандемии были вынуждены вернуться в свои страны, а работников из числа местного населения владельцам овощных плантаций пришлось нанимать на более высокие зарплаты.

Напряжение ростовскому рынку добавил и разгон крупнейшего на Юге РФ оптового плодо-овощного рынка в Аксайском районе. Его работу частично удалось восстановить, но перебои в поставках не могли не сказаться на ценах в регионе.

К осени цены стабилизировались, но «отрицательный рост», столь любимый хозяйками, в этом августе показали лишь яйца — 63 рубля за десяток, «минус» 21% с начала года; да пшено (49,8 руб., –1,8%). На доли процента подешевело подсолнечное масло (125,4 руб./литр, –0,7%) и сахар (48,5 руб./кг, –0,1%).

В прошлом году в разгар сбора урожая цены снижались куда охотнее: и свинина дешевела на 4,3%, и куры на 6,8%; и капуста дешевела, и лук…

Теперь же куриное мясо показало рекорд — с начала года подорожало на 14%.

Статистика показывает оптимистичные 156 рублей за килограмм, но, сравнив цены на популярном российском ресурсе по доставке продуктов из супермаркетов, можно убедиться, что по такой цене в ростовских магазинах продаются в основном суповые наборы. Говядина (383 руб./кг) и свинина (299 руб./кг) так же с января показали инфляцию в 10% и 12%.

Практически не выросли цены на молоко: его литр сейчас стоит 57,6 руб., два года назад оно стоило 54,6 руб. Однако специалисты отрасли предупреждают, что в сентябре в стране ужесточаются правила закупки молока в личных подсобных хозяйствах, это может привести к дефициту сырья и, как следствие, к подорожанию конечного продукта.

Гречка в Ростове стоит 91 рубль за килограмм, но эта крупа, похоже, просто исчерпала свой ресурс подорожания.

В прошлом августе она возглавила хит-парад самых «отвязных» продуктов, подорожав на фоне пандемии за год на 210%.

Елена Романова, «Новая»

ЕКАТЕРИНБУРГ

«Правительству должно быть стыдно». Подорожало все: стройматериалы, еда, ритуальные услугиВ магазине

Нина Зимина, пенсионерка:

— Цены не по дням, а по часам растут. Бывает, цена в течение дня успевает измениться. У меня не раз была ситуация, когда я взяла товар, принесла на кассу, а мне называют выше стоимость, объясняя, что в программе кассира цена уже изменилась, а ценники на полках сотрудники физически не успели заменить. Все пенсионеры возмущаются. У меня пенсия еще неплохая — 24 тысячи, но мне теперь не хватает денег до следующей пенсии. Недавно мы неделю сидели без хлеба — не на что купить было. Хорошо, что запасы круп и макарон еще есть. А как жить тем, кто прожиточный минимум получает?

Раньше я помогала детям и внукам, а сейчас не могу помочь, так как мне самой не хватает. Примерно треть пенсии у пожилых людей уходит на лекарства. Я покупаю лекарства от давления, с начала года их цена выросла в два раза. Капли для глаз — в полтора раза. В аптеке недавно была ситуация: пришла бабушка, долго считала свои копейки, потом поняла, что не хватает, и стояла в растерянности. Я спросила, на какое лекарство не хватает, та ответила: от давления. Я понимаю, что это жизненно необходимый препарат, без него бабуле совсем плохо будет. Предложила добавить до нужной суммы — не хватало 80 рублей. Еле уговорила взять, она все повторяла: «Ой, как мне стыдно! Как стыдно… Всю жизнь работала, а сейчас даже таблетки купить не могу». У нас правительству не стыдно, а нам-то почему должно быть стыдно?

Еще треть моей пенсии уходит на коммуналку, стоимость которой тоже стабильно растет. Сейчас лето, нет платы за отопление. А что с нашими скудными доходами будет, когда похолодает и включат горячую воду и батареи?

Моя знакомая, получающая пенсию в 12 тысяч, жаловалась, что половину денег отдает за коммуналку, оставшиеся шесть тысяч делит на лекарства и питание. Если нет какого-то обострения или простуды, что увеличивает траты на аптеку, то на оставшиеся три тысячи она питается — чуть меньше 100 рублей в день на еду. На одежду и бытовые предметы денег не остается.

На стройке

Алексей Корякин, строительный подрядчик:

— Весь строительный материал вырос в цене в среднем на 20 процентов. Особенно металл и пиломатериалы. Два месяца назад куб доски стоил 8500 рублей, а сейчас — 16 тысяч. Тонну металла приобретали за 28–30 тысяч, сегодня — 45–50 тысяч. Арматуру можно было договориться и купить за 30 тысяч, сейчас меньше чем за 60, никто не продает. Штукатурка и шпаклевка выросли в цене примерно на 15 процентов.

Сейчас такой хаос в ценах, что совершенно непонятно, как можно что-то планировать и просчитывать. Ни по одному объекту я не могу составить адекватную предварительную калькуляцию и смету расходов.

На кладбище

Виктор Джупина, владелец агентства похоронных услуг в районном центре (г. Сысерть):

— Месяца два-три назад начался ощутимый рост цен. К примеру, полированные гробы еще недавно мы закупали у поставщика по 11 тысяч рублей, а сейчас их закупочная цена — 14 тысяч. Металлические оградки стоили 800 рублей за погонный метр, теперь — 1500. Подорожали и венки: китайцы цены подняли плюс оплата таможенного сбора. Маленькие венки стоили 300 рублей, сегодня — более 400.

Мы в своей фирме думали, как сделать этот рост цен менее ощутимым для потребителя, придумали пакет услуг эконом-варианта (около 15 тысяч он получился), где некоторые товары были немного хуже качеством, но дешевле. Однако он не пользуется большой популярностью. Люди предпочитают занять или отдать последние сбережения, но проводить человека в последний путь достойно, купив товары лучшего качества.

Официально

По официальным данным Свердловскстата, средние розничные цены на кур охлажденных и мороженых выросли на 0,4% и по состоянию на 23.08.2021 составили 169,74 руб./кг. В январе цена за килограмм составляла 150,3 руб.

Средняя розничная цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности выросла на 1,2% и по состоянию на 23.08.2021 составила 51,86 руб./л. В январе это молоко стоило 51,19 руб.

Пшеничная мука 23 августа стоила 67,84 за кг, в начале года — 45,18 руб. Цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сорта выросла на 1,3% и на 23.08.2021 составила 59,76 руб./кг. В январе — 59,64.

Росстат отчитывается, что немного снизилась средняя цена на куриные яйца: в конце августа — 68,51 руб. за десяток. В январе их цена составляла 69,83 руб. Выросла цена и на картофель — 37,45 руб. за кг. Зимой он стоил 30,45 руб.

Изольда Дробина, «Новая»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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