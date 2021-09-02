 

Зеленский предсказал Украине лидерство в Европе

02.09.2021, 22:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраинский президент Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете заявил, что в будущем Украина станет сильной, успешной страной и европейским лидером.

«Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы», – приводит его слова ТАСС. Зеленский пояснил, что уверен в этом, «потому что возможно все».

Ранее Зеленский назвал свои главные достижения на посту главы государства, к ним он отнес в том числе украинскую армию – «одну из самых мощных в Европе».



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