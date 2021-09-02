Зеленский предсказал Украине лидерство в Европе

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете заявил, что в будущем Украина станет сильной, успешной страной и европейским лидером.

«Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы», – приводит его слова ТАСС. Зеленский пояснил, что уверен в этом, «потому что возможно все».

Ранее Зеленский назвал свои главные достижения на посту главы государства, к ним он отнес в том числе украинскую армию – «одну из самых мощных в Европе».