 

Чехия указала на нежелание Польши и Прибалтики рвать отношения с Россией

02.09.2021, 22:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСейчас с Россией невозможно «не иметь» отношений, их сохраняют даже Польша и прибалтийские страны, сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Кулганек указал, что «ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер», чем отношения РФ и Чехии. Кроме того, на невозможность «не иметь» отношений с Москвой указывают саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, а также визит канцлера Германии Ангелы Меркель, сказал глава МИД Чехии.

При этом он считает, что Чехия «отреагировала» на ситуацию вокруг инцидента во Врбетице «как суверенная и уверенная в себе страна», «решительно, но ни в коем случае не истерично», передает РИА «Новости».

Напомним, Кулганек заявил, что российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания». Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия безосновательно обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.



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