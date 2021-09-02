Озвучена новая теория происхождения Луны

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02.09.2021, 21:56, Новости дня
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Напомним, что наиболее распространенной является версия о том, что Луна образовалась после столкновения Земли с крупным астероидом или другой небольшой планетой. В результате катастрофы на земную орбиту было поднято огромное количество материи в виде пыли, которая со временем собралась в единый спутник Земли.

Подтверждением данной теории является то, что полученные с Луны образцы грунта мало чем отличаются от минералов, которые можно найти на Земле. Но у данной версии есть и одно слабое место: ученые пока не нашли следов постороннего астероида или планеты, якобы врезавшихся в Землю.

Поэтому ученые выдвинули другую версию. Согласно ей, в течение нескольких миллионов лет произошла целая серия более слабых столкновений. Вначале у Земли вообще могло быть несколько Лун.



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