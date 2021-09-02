 

Китайские ученые пытаются создать защиту от астероидов

02.09.2021, 21:56, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, КНР намерена приступить к созданию серьезной оборонной системы. Однако направлена она будет на защиту не от врагов страны, а от астероидов, которые могут столкнуться с Землей, спровоцировав глобальную катастрофу.

Также Китай планирует в долгосрочной перспективы масштабные космические миссии. Речь идет как о создании крупных орбитальных объектов, которых до сих пор никто не строил в низких слоях космоса, так и об отправки кораблей на другие планеты.

Также китайцы планируют разместить на ряде астероидов специальную аппаратуру, которая будет собирать и отправлять на Землю образцы породы и осуществлять другую работу. О технологиях защиты Земли от падения крупных космических тел пока ничего не сообщается.



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