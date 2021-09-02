CNN – «долгожданная встреча» — Байден пообещал Зеленскому поддерживать Украину

Владимир Зеленский совершил визит в Белый дом, которого он так долго добивался. Американский лидер заверил украинского коллегу, что Вашингтон продолжит занимать сторону Киева в его противостоянии с Москвой, передаёт CNN.



Reuters

Накануне Владимиру Зеленскому наконец-то удалось встретиться с президентом Джо Байденом. Визит украинского президента стал «кульминацией его многолетних попыток попасть в Белый дом», передаёт CNN.

По словам телеканала, «долгожданная встреча» могла иметь серьёзные последствия для Зеленского, который боролся за поддержку Америки с тех пор, как он вступил в должность в 2019 году. Тогдашний лидер США Дональд Трамп поздравил его по телефону с победой на выборах и «подтолкнул» новоизбранного президента начать расследование в отношении Байдена и его сына Хантера.

Этот телефонный разговор стал основанием для первого импичмента Трампа, который поддержала палата представителей. Однако сенат оправдал президента, признав его невиновным в злоупотреблении властью и препятствованию конгрессу, напоминает CNN.

Встреча в Белом доме стала для восточноевропейского лидера возможностью лично задать новый тон отношений с новой администрацией. И украинский президент дал понять, что хочет двигаться дальше, считает телеканал.

Перед прессой в Овальном кабинете Зеленский обратился к администрации Байдена с многочисленными просьбами. Он хотел узнать мнение США о шансах его страны на вступление в НАТО, установить потенциальную роль Вашингтона в урегулировании конфликта в Донбассе и попросить американцев способствовать освобождению сотен пленённых украинцев.

«У меня очень большой список идей, касающийся наших отношений. Возможно, не для этой встречи, которая слишком коротка, чтобы ответить на все вопросы», — заявил Зеленский, добавив, что приоритетными являются проблемы безопасности Украины.

Между тем вопросы о долгосрочном внешнеполитическом подходе США «остаются висеть в воздухе». Трамп оспорил давнюю дипломатическую роль Америки в мире: он выстроил националистическую платформу и часто вставал на сторону России, «несмотря на её обострение агрессии в отношении Украины в их продолжающемся споре относительно Крыма», подчёркивает CNN.

Байден заверяет, что американская дипломатия вернулась. Но даже союзники Вашингтона сомневаются в словах главы Белого дома. Особенно после ухода американцев из Афганистана, обращает внимание телеканал.

«Соединённые Штаты по-прежнему твëрдо привержены нашей поддержке евроатлантических устремлений Украины, а также её суверенитету и территориальной целостности перед лицом российской агрессии», — заявил Байден. Он также сказал, что обе страны «имеют схожую систему ценностей».

Байден отметил, что США «продолжат поддерживать Украину, которая добивается прогресса в её реализации программы демократических реформ и движении к полной интеграции в Европу». В совместном заявлении двух стран также делался акцент на солидарности Вашингтона с Киевом.

«В XXI веке нельзя позволять странам перекраивать границы силой. РФ нарушила это основное правило на Украине», — говорится в документе. В нём подчёркивается, что «США не признают и никогда не станут признавать российскую аннексию Крыма»*.

На встрече в Овальном кабинете Байден также официально объявил, что США предоставят Киеву военную помощь в размере $60 млн. По словам официальных лиц, она будет включать новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

Как ожидается, глава Белого дома должен получить последнюю информацию о ситуации с безопасностью на Украине. Кроме того, он собирается оказать давление на Зеленского, чтобы тот провëл в стране реформы, направленные на борьбу с коррупцией, отмечает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Помимо сотрудничества в сфере обороны и программы реформ Зеленского, ещё одной важной темой для обсуждения является энергетика. Байден надеется усилить поддержку энергетическому сектору Украины после завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Украинский лидер ранее заявлял, что, по его мнению, ослабление санкций США против этого проекта станет победой для Москвы и личным поражением для американского президента.

Ранее Зеленский умолял Байдена провести личную встречу перед переговорами с Владимиром Путиным в Женеве. В конечном итоге Белый дом отклонил просьбу украинского президента, напоминает телеканал.

Встреча Зеленского и Байдена изначально планировалась 31 августа. Но она была перенесена, поскольку стало ясно, что Белому дому придётся уделить особое внимание последнему дню войны в Афганистане.

По словам источника CNN, в Киеве были недовольны изменением даты визита, который первоначально планировался на конец июля. Кроме того, украинские власти беспокоились относительно поддержки Вашингтона в свете его решения по «Северному потоку — 2» и встречи Байдена с Путиным перед встречей с Зеленским.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).