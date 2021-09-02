Избегайте комментариев в соцсети: что делать, когда бывший первым играет свадьбу

Даже после расставания люди долго не забывают о бывших и часто вспоминают моменты из прошлого, связанные с ними. Нередко девушки следят за жизнью экс-бойфрендов в социальных сетях. Или узнают о ней от общих знакомых. Новость о том, что бывший планирует жениться, в этом случае станет неприятной. Как вести себя в такой ситуации?

Не следует доверять социальным сетям

Если бывший бойфренд девушки планирует свадьбу, ей стоит избегать любого обмена информацией о нем в Интернете. Однако общие друзья все равно знают, что ее когда-то связывали романтические отношения с этим человеком. Не нужно развивать и поддерживать такую тему. Девушка не должна давать окружающим повод обсуждать те чувства, которые она испытывает по поводу свадьбы экс-возлюбленного.

Сокровенными переживаниями лучше поделиться только с самым близким человеком, который способен понять, поддержать и оставить все в секрете.

Важно сдерживать порывы ревности

Когда девушка слышит новость о свадьбе экс-возлюбленного, досада и огорчение могут овладеть ее разумом. В таком состоянии люди способны наделать много глупостей, о которых потом станут сожалеть. Поэтому важно контролировать эмоции и не давать им волю.

Девушке лучше убедить себя, что бывший выбрал партнершу, которая ему подходит.

А она, в свою очередь, обязательно встретит достойного мужчину. Девушке важно сосредоточиться на чем-то, что повышает самооценку и доставляет положительные эмоции. Возможно, чем меньше она будет переживать по поводу неудач в любви, тем скорее ситуация исправится.

Не стоит пытаться вновь “разжечь огонь страсти”

Если бывший первым пошел под венец, экс-возлюбленной не следует звонить мужчине и поздравлять его ироничным тоном.

Если же девушка действительно желает человеку счастья в браке, ей надо сказать это искренне, от чистого сердца.

Не нужно сравнивать с собой будущую жену экс-бойфренда

Иногда девушка с навязчивостью и упорством просматривает страницы невесты бывшего в социальных сетях. И сопоставляет себя с ней. Лучше избегать этого. Ведь подобные действия не доставляют положительных эмоций. Важно помнить о том, что невеста бывшего партнера – обычный человек, у которого есть плюсы и минусы.

Просто он решил связать с ней свою жизнь. И с этим надо смириться.

Можно прийти на свадьбу бывшего

Если девушка приняла приглашение на вечеринку в честь бракосочетания экс-бойфренда, в этом нет ничего плохого.

Если, конечно, она ведет себя достаточно разумно и может держать эмоции под контролем. Некоторым даже удается испытать искреннюю радость за экс-возлюбленного, который после неудач в личной жизни все-таки обрел “вторую половинку”. В любом случае девушке не стоит огорчаться и терять веру в то, что и она когда-нибудь встретит подходящего человека.