Волосы станут пышными, главное – подобрать нужную маску: 4 домашних рецепта для 4 типов волос

Здоровые красивые волосы – законная гордость каждой красавицы. Каждой девушке вне зависимости от возраста хочется иметь густую пышную гриву здоровых волос. Достичь такого результата помогают салонные процедуры, но их цена может неприятно удивить. Прекрасной альтернативой профессиональному уходу станут домашние маски из самых простых ингредиентов, которые наверняка есть и на вашей кухне.

Маска для сухих поврежденных волос

Рецепт:

1/2 стакана майонеза;2 чайные ложки натурального йогурта;2 чайные ложки арганового или кокосового масла;1 чайная ложка меда.

Ингредиенты нужно тщательно перемешать в глубокой мисочке. Наносите состав на влажные пряди. Обратите внимание, что такую маску не следует наносить на кожу головы и прикорневую зону. Обязательно отступите 1 сантиметр от поверхности головы. А вот кончики прядей должны быть полностью покрыты составом. Маску оставляют на волосах не менее чем на час. По истечении этого срока маску нужно смыть с применением безсульфатного шампуня.

Маска для обесцвеченных волос

Вам понадобится:

1 банан;пара чайных ложек кокосового масла;чайная ложка меда;фольга и шапочка для душа.

Ингредиенты измельчите в блендере до однородной массы. Нанесите на влажные волосы и накройте фольгой. Поверх можно надеть шапочку для душа.

Маска для густых и вьющихся волос

Для ухода за густыми вьющимися прядями как нельзя лучше подходит кокосовое масло. Если у вас нет кокосового масла и нет возможности приобрести его, то на замену можно взять обычное оливковое масло. Содержащиеся в растительных маслах микроэлементы питают волосы, делают их блестящими и увлажненными, помогают решить проблему секущихся кончиков.

Кокосовое масло продается в твердом виде и перед употреблением его обязательно нужно растопить. Для этого можно использовать небольшой пластиковый контейнер и микроволновую печь. Следите за температурой масла, оно должно быть теплым, но не обжигающим. Масло равномерно распределяют по поверхности локонов, можно для этой цели воспользоваться расческой. Затем, когда пряди обработаны маслом, нужно надеть шапочку для душа и оставить состав на волосах минимум на час. Если ваши волосы в плохом состоянии, то можно оставить маску на ночь.

Маска для обезвоженных волос

Возьмите:

1 авокадо;1 чайную ложку арганового масла;1 чайную ложку меда;четверть кружки кокосового молока.

Смешайте ингредиенты в чаше блендера и нанесите полученную массу на влажные волосы. Оставьте на полчаса-час.