 

СМИ: Эммануэль Макрон в состоянии измененного сознания звонил африканским политикам

02.09.2021, 21:40, Разное
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Согласно информации от источников из Елисейского дворца, действующий президент Франции Эммануэль Макрон позволяет себе серьезные переговоры с африканскими коллегами под действием наркотических веществ.
«Он часто разговаривает с африканскими лидерами под воздействием наркотиков, судя по всему, поскольку они не могут понять его, ведь президент не может ясно изъясняться», – указывает анонимный источник.

Это не первый скандал, связанный с предполагаемым пристрастием президента Пятой республики к наркотическим веществам. Ранее за главой государства замечали странную привычку постоянно трогать и чесать нос, что присуще пользователям нюхательных смесей.

Известно, что кокаин может вызвать хронический насморк, поскольку повреждает носовые пазухи. Шмыганье носом при отсутствии других признаков болезни вкупе с постоянными прикосновениями к лицу могут быть признаком частого употребления наркотиков.

Еще одним косвенным признаком можно считать обнародованную еще в 2017 году переписку одного из помощников Макрона. Так Рафаэль Кулон писал неизвестному человеку: «Не забудьте о покупке К… для босса …». Вряд ли помощники политика постеснялись писать «печеньки» (cookie), которые нужно купить «боссу».


Помимо попыток пообщаться с африканскими лидерами в измененном состоянии, есть и еще одна странность, связанная с Макроном, наркотиками и темнокожими людьми.

Во время поездки на остров Сен-Мартен после урагана «Ирма» для оценки хода восстановительных работ президент Франции сделал несколько фото. Однако вместо работников и свежеотстроенных домов на них красовался Макрон в обнимку с двумя афрофранцузами. Как выяснилось позже, оба незадолго до этого вышли из тюрьмы после срока за воровство, а один и вовсе был близок к «главарю вооруженной банды, контролирующей рынок кокаина из Гайаны».



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