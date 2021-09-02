 

Мнение: В этот день ПВО сбила над Сахалином американский самолет-шпион,а американцы-авиалайнер с пассажирами

02.09.2021, 21:32, Разное
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Истребитель Войск ПВО страны Су-15 (мое фото с МАКС-2015)

В этот день в 1983 году над Сахалином советским истребителем войск ПВО Су-15 был сбит самолет-нарушитель, который на Западе считают южнокорейским Боингом-747 рейса KAL-007. Сейчас практически ясно, что это была тщательно спланированная провокационно-разведывательная операция спецслужб США и

https://nosikot.ru/v-jetot-den-pvo-sbila-nad-sahalinom-ame/

Источник: Достало



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