Мнение: В этот день ПВО сбила над Сахалином американский самолет-шпион,а американцы-авиалайнер с пассажирами



Истребитель Войск ПВО страны Су-15 (мое фото с МАКС-2015)

В этот день в 1983 году над Сахалином советским истребителем войск ПВО Су-15 был сбит самолет-нарушитель, который на Западе считают южнокорейским Боингом-747 рейса KAL-007. Сейчас практически ясно, что это была тщательно спланированная провокационно-разведывательная операция спецслужб США и

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