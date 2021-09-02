Украина с экономией закупила более 14 тыс. флаконов ремдесивира для пациентов с COVID-19 – Минздрав

“Договор на закупку был подписан 31 августа. В аукционе принимали участие четыре претендента.

“Благодаря высокой конкурентности процедуры удалось достичь экономии в 1,5 млн грн, что составляет 23,8% от ожидаемой стоимости препарата. Таким образом, вместо 6,3 млн грн на закупку будет потрачено 4,8 млн грн. Стоимость одного флакона – 333,87 грн”, – говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что “Медзакупки Украины” закупают ремдесивир второй раз. Осенью 2020 года каждый из 28,2 тыс. флаконов препарата обошелся в 687,86 грн, “учитывая повышенный спрос на препарат и отсутствие в Украине поставщиков”.

“Согласно с договором о закупке в этом году, законтрактованный поставщик должен сообщить ориентировочный график поставки товара в течение 14 рабочих дней с момента подписания такого договора”, – объяснили в Минздраве.

Контекст:

Ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. В мае 2020 года власти США разрешили применять его для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. В июне аналогичное разрешение было выдано в Евросоюзе.

В середине октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов по всему миру.

22 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Veklury (ремдесивир) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат стал первым лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19.

20 ноября ВОЗ призвала отказаться от использования ремдесивира для лечения COVID-19. В организации подчеркнули, что нет доказательств того, что ремдесивир “улучшает выживаемость” пациентов.

В Украине ремдесивир начали распределять по больницам в областях Украины в ноябре.

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