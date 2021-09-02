 

Украина с экономией закупила более 14 тыс. флаконов ремдесивира для пациентов с COVID-19 – Минздрав

02.09.2021, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Договор на закупку был подписан 31 августа. В аукционе принимали участие четыре претендента.

“Благодаря высокой конкурентности процедуры удалось достичь экономии в 1,5 млн грн, что составляет 23,8% от ожидаемой стоимости препарата. Таким образом, вместо 6,3 млн грн на закупку будет потрачено 4,8 млн грн. Стоимость одного флакона – 333,87 грн”, – говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что “Медзакупки Украины” закупают ремдесивир второй раз. Осенью 2020 года каждый из 28,2 тыс. флаконов препарата обошелся в 687,86 грн, “учитывая повышенный спрос на препарат и отсутствие в Украине поставщиков”.

“Согласно с договором о закупке в этом году, законтрактованный поставщик должен сообщить ориентировочный график поставки товара в течение 14 рабочих дней с момента подписания такого договора”, – объяснили в Минздраве.

Контекст:

Ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. В мае 2020 года власти США разрешили применять его для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. В июне аналогичное разрешение было выдано в Евросоюзе.

В середине октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов по всему миру.

22 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Veklury (ремдесивир) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат стал первым лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19.

20 ноября ВОЗ призвала отказаться от использования ремдесивира для лечения COVID-19. В организации подчеркнули, что нет доказательств того, что ремдесивир “улучшает выживаемость” пациентов.

В Украине ремдесивир начали распределять по больницам в областях Украины в ноябре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.11 / Кандидат в президенты Молдовы Санду: Вам с Донбассом можно поучиться нашему опыту в Приднестровье

01.08 / За двое суток в мире выявили почти 600 тыс. больных с COVID-19

31.05 / “Дома возникли споры”. Джамала рассказала о реакции мужа на ее возможное участие в “Танцах со звездами”

21.04 / Зеленский обсудил Донбасс и вакцинацию от коронавируса с генсеком ООН

01.06 / Das Erste – в Германии решили не отменять обязательную удалёнку раньше времени

14.05 / Мошенники стали предлагать россиянам привиться от COVID-19 на дому

15.12 / В ЕС заявили о возможном заключении сделки с Великобританией уже на этой неделе

03.11 / В Украине могут ввести жесткий карантин со следующей недели

18.05 / Компания Xiaomi запотентовала смартфон-слайдер с двумя экранами

05.04 / Доманский после отказа Мирошниченко стал ведущим “Славянского базара в Витебске”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика