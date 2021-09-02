 

В МИД РФ предостерегли США от использования Украины в качестве орудия против России

02.09.2021, 21:20, Новости дня
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В частности, она подчеркнула, что “использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям”. Захарова уточнила, что “последствия” в данном случае “имеет ввиду для Украины”.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу в Вашингтоне глав Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, отмечал, что “российская тематика была высоко в повестке дня”, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, “там речь идет об украинско-американской дружбе против России”. То есть “они дружат не для себя, а против России”, резюмировал спикер Кремля.

Контекст:

Встреча Байдена и Зеленского состоялась в Вашингтоне 1 сентября.

По итогам переговоров двух президентов было подписано совместное заявление США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, в котором говорится, в частности, о газопроводе “Северный поток – 2” как об “угрозе для европейской энергетической безопасности” и о противодействии российской агрессии.

В ходе визита поднимались вопросы в том числе вооружения украинской армии и возможность членство Украины в НАТО. В Москве отреагировали негативно.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что во время визита Зеленского в Вашингтон США продемонстрировали то, чего не ожидали в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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