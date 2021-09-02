Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы…бал бы ее. Такая сучка

“Маме 50 лет ровно. Не то, что молодая – если бы я не знал [что она моя мама], Дилара, извини, – выеб…л бы ее. Такая сучка. Реально, выглядит на тридцаточку. Милфа, супер, бомочка”, – сказал он.

Музыкант, отвечая на вопрос Гордона, уточнил, что у его матери сейчас есть супруг.

“У меня есть отчим, братик. Вот, они там [в Испании] втроем чилят”, – отметил Morgenshtern. Рэпер рассказал, что в Испанию его мать уехала на постоянное место жительства, когда в РФ нее “по беспределу отжали помещение”.

“У нее отжали помещение, по беспределу отжали нах…й и все. Она такая: “А пошло все в п…зду, все продаю, съ…бываюсь в Испанию”, – пояснил Morgenshtern.

“В России людей всю жизнь еб…ли и еб…т до сих пор”. Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

Марина Моргенштерн владела цветочным бизнесом в Уфе, переехала в Испанию около четырех лет назад, пишет Life.ru.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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