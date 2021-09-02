 

Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы…бал бы ее. Такая сучка

02.09.2021, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Маме 50 лет ровно. Не то, что молодая – если бы я не знал [что она моя мама], Дилара, извини, – выеб…л бы ее. Такая сучка. Реально, выглядит на тридцаточку. Милфа, супер, бомочка”, – сказал он. 

Музыкант, отвечая на вопрос Гордона, уточнил, что у его матери сейчас есть супруг. 

“У меня есть отчим, братик. Вот, они там [в Испании] втроем чилят”, – отметил Morgenshtern. Рэпер рассказал, что в Испанию его мать уехала на постоянное место жительства, когда в РФ нее “по беспределу отжали помещение”. 

“У нее отжали помещение, по беспределу отжали нах…й и все. Она такая: “А пошло все в п…зду, все продаю, съ…бываюсь в Испанию”, – пояснил Morgenshtern. 

“В России людей всю жизнь еб…ли и еб…т до сих пор”. Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

Марина Моргенштерн владела цветочным бизнесом в Уфе, переехала в Испанию около четырех лет назад, пишет Life.ru. 

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. 

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”). 

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз. 

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube. 

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Путин высказался против запрета киберспортивных соревнований в школах

06.06 / Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью»

05.05 / В Госдуму внесли проект о запрете отождествления ролей СССР и Германии во Второй мировой войне

29.08 / В Украине с 30 августа заработают новые камеры автофиксации, всего их будет 180

10.05 / “Он был именно тем, в чем мы нуждались”. Барак Обама сообщил о личной утрате

01.09 / Член президиума Координационного совета задержана в Минске

24.01 / В конце января станет известно, какие страны получат вакцины от COVID-19 – ВОЗ

28.06 / Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят ОГА привлечь дополнительные финансы для ремонта дорог

23.06 / Собянин: Москва находится практически на пике заболеваемости COVID

29.06 / Видео: Нефть по 100 долларов вредна для России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика