Смерть украинца во Вроцлаве расследуют как непреднамеренное доведение до смерти – прокуратура

Об этом “Укринформу” 2 сентября рассказал спикер Окружной прокуратуры в городе Свидница Томаш Орепук.

Он не исключил, что квалификацию дела могут изменить и сообщил, что прокуроры назначили несколько экспертиз в рамках расследования.

“Прокуратура ожидает судмедэкспертизу по причине смерти лица, аудиовизуальную экспертизу и оценку эксперта по технике и тактике действий полицейских. Без этих экспертиз прокуратура не может осуществлять следующих действий”, – сказал он.

Орепук уточнил, что дело передали прокуратуре Свидницы, чтобы избежать возможного обвинения в предвзятости с учетом изучения всех обстоятельств смерти гражданина Украины.

Как рассказал “Украинской правде” спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, украинский консул находится во Вроцлаве и ждет результатов экспертиз. По данным Николенко, одна из версий следствия – превышение правоохранителями полномочий.

“Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными. Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз”, – сказал он.

Контекст:

Никифоренко умер еще 30 июля, широкую огласку история получила 2 сентября, после публикации Gazeta Wyborcza, в которой говорится, что украинца в тот вечер задержали и доставили в вытрезвитель, и потом жестоко избили правоохранители.

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы, в отношении двух начата процедура увольнения, сообщили в управлении городской полиции Вроцлава. Там настаивают, что Никофоренко вел себя агрессивно, хотя материал Gazeta Wyborcza говорит об обратном.

Польские СМИ назвали этот случай “вторым делом Игоря Стаховяка”: в мае 2016 года в полицейском участке Вроцлава скончался 25-летний Стаховяк, которого перед этим пытали правоохранители, писал Onet. Четырех бывших полицейских тогда признали виновными в превышении полномочий, психическом и физическом насилии против задержанного, каждого приговорили к 2,5 годам тюрьмы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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