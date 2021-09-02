В Умань к приезду хасидов отправили нацгвардейцев и сводный отряд полиции

В релизе сказано, что в Умань прибыли более 200 военнослужащих Нацгвардии и сводный отряд полиции. Фото построения правоохранителей опубликовали в Facebook.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4303795409707117

“Сводный отряд насчитывает 635 сотрудников полиции из Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областей. В составе отряда – работники миграционной полиции, батальона полиции особого назначения, сотрудники патрульной полиции, тактико-оперативного реагирования патрульной полиции в Черкасской области, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, полиция диалога, спасатели, медики и военнослужащие Национальной гвардии Украины”, – сказано в сообщении.

Правоохранители будут работать круглосуточно.

Ожидается, что в Умань с 1 по 6 сентября приедет 23,5 тыс. хасидов, всего в этому году – около 50 тыс.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября. С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. “Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в аэропорты Украины. После запрета на въезд хасиды пытались попасть в Украину через пункт пропуска “Новые Яриловичи” на границе с Беларусью. В пункте с 14 сентября временно ограничили движение транспорта и граждан. Министерство иностранных дел Украины обращалось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин решил закрыть пункт пропуска “Новые Яриловичи”, где скопились хасиды, которые хотели попасть в Украину.

Тогдашний посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

18 сентября в МВД сообщили, что паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта “Новые Яриловичи” и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси.

В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—