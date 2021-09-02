Германия озвучила условия возвращения своих дипломатов в Кабул

Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами (движение «Талибан» запрещено в России) прав человека и других условий, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы готовы не только оказывать гуманитарную помощь, потому что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа. Мы готовы предоставлять помощь в развитии при выполнении этих условий (соблюдение прав человека, инклюзивное правительство, непредоставление территории страны террористам). <…> Мы также готовы, если будут выполнены эти условия и если будут обеспечены условия безопасности, вновь иметь дипломатическое присутствие в Кабуле. Мы будет обсуждать это не только в рамках ЕС, но и в более широком кругу. Мы должны, если хотим помогать, иметь дипломатическое присутствие», – приводит РИА «Новости» заявление Мааса перед неформальной встречей глав МИД ЕС.

Он отметил, что «в Афганистане новая реальность, нравится это или нет». «У нас нет времени зализывать раны, если мы хотим, чтобы Евросоюз играл какую-то роль, а он должен это делать, поэтому нужно действовать быстро. Мы должны четко установить нашу позицию по Афганистану», – добавил он.

Ранее Москва назвала условия возможности признания новой власти Афганистана.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в РФ и признано террористическим) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.

Стоит отметить, что талибы до сих пор не установили полного контроля над страной.

Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».