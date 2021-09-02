Москва отказалась продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной

Россия не видит оснований для продления мандата Группы наблюдателей ОБСЕ на российских МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) «Гуково» и «Донецк» после его истечения 30 сентября этого года, сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Сегодня я уполномочен объявить, что Российская Федерация не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. И это решение пересмотру не подлежит», – передает ТАСС слова слова дипломата со ссылкой на пресс-службу постпредства России.

По словам Лукашевича, в Москве исходят «из того, что группа сможет эффективно воспользоваться остающимся временем, чтобы осуществить все необходимые административные процедуры для сворачивания своей деятельности».