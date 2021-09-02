 

В компании John Deere заявили о начале разработки беспилотных сельскохозяйственных машин

02.09.2021, 21:02, Новости дня
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Крупный производитель сельхозтехники John Deere (США) заявил о намерении в обозримом будущем начать выпуск беспилотных тракторов и комбайнов. Для этого компания приобрела недавно стартап Bear Flag Robotics из Кремниевой долины, за который выложила 250 млн долларов.

Эта компания создана всего четыре года назад, но уже успела продвинуться далеко вперед в создании автономных систем управления. По мнению представителей John Deere, они отлично подойдут для сельскохозяйственных машин. Впрочем, первые образцы уже вышли на поля.

Как отмечают эксперты, потребность в автономных машинах продиктована не столько желанием сэкономить на оплате труда, сколько острым дефицитом трактористов, комбайнеров и прочих специалистов, которых трудно нанять на работу даже за высокую плату.



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