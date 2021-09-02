Появился новый прогноз относительно астероида Бенну

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02.09.2021, 21:02, Новости дня
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Снова напомнили об астероиде Бенну и опасности, которую несет данное небесное тело для человечества. В НАСА давно пытаются определить вероятность его столкновения с нашей планетой.

Увы, но последние данные еще менее утешительны, говорят специалисты. Расчеты показывают, что шансы Бенну упасть на Землю составляют один к 1750 в ближайшие 300 лет.

Вроде бы, ничего катастрофического. Однако показатель выше, чем был определен в прошлый раз, что само по себе настораживает. Напомним, что астрономы внимательно следят за движением астероид Бенну с 1999 года. В случае столкновения с Землей столь крупного тела может произойти массовое вымирание живых организмов, а человеческая цивилизация, скорее всего, будет разрушена.



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