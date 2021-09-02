Мнение: О японских военных преступлениях

Посольство КНДР о публикациях ФСБ посвященных преступлениям японских военных преступников из отряда 731.

Недавно Китай и Россия распространили материалы, посвященные бактериологической войне и экспериментам над человеческими телами, произведенными отрядом № 731 японской армии во время второй мировой войны.

Китай опубликовал запись показания командира отряда № 731, в которой содержатся материалы, доказывающие, что японские империалисты ускорили исследование и массовое производство бактериологического оружия и в ходе того даже произвели эксперименты над человеческими телами.

В опубликованных Россией документах также отмечено, что Япония передала советских военнослужащих, взятых в плены в боях в районе озера Хасан и на Халхин-Голе, в отряд № 731 в качестве объектов испытания бактериологического оружия.

Это служит очередным ясным свидетельством, доказывающим античеловеческое преступление японских империалистов.

Как всем известно, японские империалисты с помощью отряда № 731, дислоцированного на территории города Харбин провинции Хэйлунцзян Китая, совершили для разработки биохимического оружия невообразимые преступления, в том числе анатомирование живого тела и вливание бактерий. В ходе того ежегодно убивали в среднем более 600 человек.

А когда приближалось поражение в войне, японские империалисты в целях скрытия своих преступлений убили 400 с лишним остальных объектов эксперимента синильной кислотой и пулеметами, даже полностью устранили их трупы.

Неисчислимы варварские и жестокие военные преступления, совершенные японскими империалистами в прошлом веке, включая вопиющее преступление отряда № 731 – бактериологическую войну.

Тем не менее Япония вместо прошения глубокого извинения и раскаяния в своих жестоких прошлых преступлениях беснуется в оправдании и скрытии кровопролитной истории преступлений.

Когда недавно посольство Германии в Японии опубликовало статью, утверждающую, что «Вторая мировая война вспыхнула из-за национализма и милитаризма Германии и Японии», ультраправые силы шумно отреагировали, болтая, что Япония весьма далека от преступлений использования сексуальных рабынь и нацистского геноцида. Даже они выступили с парадоксальным заявлением, что Япония вступила в войну, чтобы не стать колонией, вот поэтому не может нести ответственность за войну в равной Германии степени.

А недавно ультраправые реакционеры опять хлынули в синтоистский храм Ясукуни, молились взять реванш за поражение в войне, и, в то же время, опубликовали «Белую книгу для детей», нацеленной на внушение новым поколениям территориальных притязаний и амбицию повторного вторжения в другие страны.

Сейчас Япония не только бессовестно отрицает прошлые преступления и внушает милитаризм, но и пытается переступать порог «1% ВВП», который служил ограничением военных расходов только на словах. Тем более, беснуется в наращивании вооруженных сил для подготовки к агрессивной войне, в том числе в формировании новых частей, включая «второй отряд космической операции», в разработке и покупке военного оснащения.

Если оставлять без внимания такие деяния Японии, то человечество снова окажется в ужасной беде и страданиях.

Именно Япония – опасное государство, устремляющееся к повторной агрессии, и ее неизменные фашистские силы, достойные осуждения и наказания международного сообщества.

Если Япония будет дальше идти к античеловеческому преступлению, угрожающему человечеству, то ей достанется только горькая судьба и погибель.

(с) посольство КНДР в России

https://www.youtube.com/post/Ugy3XSFyFGfziDW_xxl4AaABCQ – цинк

Сегодня как раз ФСБ обнародовала еще одну порцию документов о японских военных преступления.

Смотри тут https://ria.ru/20210902/oruzhie-1748263592.html

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