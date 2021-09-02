 

Мнение: О японских военных преступлениях

02.09.2021, 20:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посольство КНДР о публикациях ФСБ посвященных преступлениям японских военных преступников из отряда 731.

Недавно Китай и Россия распространили материалы, посвященные бактериологической войне и экспериментам над человеческими телами, произведенными отрядом № 731 японской армии во время второй мировой войны.

Китай опубликовал запись показания командира отряда № 731, в которой содержатся материалы, доказывающие, что японские империалисты ускорили исследование и массовое производство бактериологического оружия и в ходе того даже произвели эксперименты над человеческими телами.
В опубликованных Россией документах также отмечено, что Япония передала советских военнослужащих, взятых в плены в боях в районе озера Хасан и на Халхин-Голе, в отряд № 731 в качестве объектов испытания бактериологического оружия.

Это служит очередным ясным свидетельством, доказывающим античеловеческое преступление японских империалистов.
Как всем известно, японские империалисты с помощью отряда № 731, дислоцированного на территории города Харбин провинции Хэйлунцзян Китая, совершили для разработки биохимического оружия невообразимые преступления, в том числе анатомирование живого тела и вливание бактерий. В ходе того ежегодно убивали в среднем более 600 человек.

А когда приближалось поражение в войне, японские империалисты в целях скрытия своих преступлений убили 400 с лишним остальных объектов эксперимента синильной кислотой и пулеметами, даже полностью устранили их трупы.

Неисчислимы варварские и жестокие военные преступления, совершенные японскими империалистами в прошлом веке, включая вопиющее преступление отряда № 731 – бактериологическую войну.
Тем не менее Япония вместо прошения глубокого извинения и раскаяния в своих жестоких прошлых преступлениях беснуется в оправдании и скрытии кровопролитной истории преступлений.
Когда недавно посольство Германии в Японии опубликовало статью, утверждающую, что «Вторая мировая война вспыхнула из-за национализма и милитаризма Германии и Японии», ультраправые силы шумно отреагировали, болтая, что Япония весьма далека от преступлений использования сексуальных рабынь и нацистского геноцида. Даже они выступили с парадоксальным заявлением, что Япония вступила в войну, чтобы не стать колонией, вот поэтому не может нести ответственность за войну в равной Германии степени.

А недавно ультраправые реакционеры опять хлынули в синтоистский храм Ясукуни, молились взять реванш за поражение в войне, и, в то же время, опубликовали «Белую книгу для детей», нацеленной на внушение новым поколениям территориальных притязаний и амбицию повторного вторжения в другие страны.
Сейчас Япония не только бессовестно отрицает прошлые преступления и внушает милитаризм, но и пытается переступать порог «1% ВВП», который служил ограничением военных расходов только на словах. Тем более, беснуется в наращивании вооруженных сил для подготовки к агрессивной войне, в том числе в формировании новых частей, включая «второй отряд космической операции», в разработке и покупке военного оснащения.

Если оставлять без внимания такие деяния Японии, то человечество снова окажется в ужасной беде и страданиях.
Именно Япония – опасное государство, устремляющееся к повторной агрессии, и ее неизменные фашистские силы, достойные осуждения и наказания международного сообщества.

Если Япония будет дальше идти к античеловеческому преступлению, угрожающему человечеству, то ей достанется только горькая судьба и погибель.

(с) посольство КНДР в России

https://www.youtube.com/post/Ugy3XSFyFGfziDW_xxl4AaABCQ – цинк

Сегодня как раз ФСБ обнародовала еще одну порцию документов о японских военных преступления.
Смотри тут https://ria.ru/20210902/oruzhie-1748263592.html

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.09 / Российские пенсионеры смогут вернуть недополученную пенсию за два года

06.02 / Эксперты рассказали, чем полезна перловка для организма человека

22.02 / Нарожали тут, а учителя виноваты – Личное мнение

21.11 / Мнение: Лавров и Шойгу в Баку

07.09 / Мнение: Абсурд с Навальным не вписывается в практику спецслужб

17.09 / Людочка – Личное мнение

22.05 / В аварии с грузовиком на МКАД пострадал человек

24.08 / Компания Nokia показала новые кнопочные телефоны

02.09 / Мнение: О непридуманной катастрофе

28.01 / Испуганный Серёжа Шнуров – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика