Корреспондент – Зеленский рассказал, как обсудил с Байденом вопрос Крыма

Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Джо Байденом обсуждал вопросы Крыма. Как передаёт «Корреспондент», Зеленский добавил, что вопрос полуострова сложный, поэтому он поднимался несколько раз во время беседы с американским коллегой.



Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил с Джо Байденом о Крыме, в частности, они обсудили Крымскую платформу. Как пишет «Корреспондент», украинский президент отметил, что вопрос сложный, поэтому он поднимался несколько раз во время встречи.

«Много раз звучало слово «Крым». Начиная от комплиментарных вещей о Крымской платформе. Много раз говорили о Крыме, потому что вопрос сложный. По деоккупации,* вопрос пленных», — заявил он.

Оценивая в общем встречу с Байденом, Зеленский отметил, что не знает, «возникла ли химия», но он «доволен результатом».

«Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе. От президента слышал только приятные слова. Я доволен результатом, когда он есть», — отметил Зеленский.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).