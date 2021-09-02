 

Корреспондент – Зеленский рассказал, как обсудил с Байденом вопрос Крыма

02.09.2021, 20:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Джо Байденом обсуждал вопросы Крыма. Как передаёт «Корреспондент», Зеленский добавил, что вопрос полуострова сложный, поэтому он поднимался несколько раз во время беседы с американским коллегой.


Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил с Джо Байденом о Крыме, в частности, они обсудили Крымскую платформу. Как пишет «Корреспондент», украинский президент отметил, что вопрос сложный, поэтому он поднимался несколько раз во время встречи.

«Много раз звучало слово «Крым». Начиная от комплиментарных вещей о Крымской платформе. Много раз говорили о Крыме, потому что вопрос сложный. По деоккупации,* вопрос пленных», — заявил он.

Оценивая в общем встречу с Байденом, Зеленский отметил, что не знает, «возникла ли химия», но он «доволен результатом».

«Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе. От президента слышал только приятные слова. Я доволен результатом, когда он есть», — отметил Зеленский.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.10 / В Украине занято более 60% коек для больных COVID-19 – Минздрав

17.08 / Врачи диагностировали у Ефремова хроническую болезнь легких

10.03 / НАСА назвало время прилета «Союза» к МКС в апреле

22.07 / Экс-главе карельского «Мемориала» вынесли приговор по делу о педофилии

03.09 / NTD – как произведения искусства — фестиваль в Подмосковье собрал жемчужины автопрома

30.09 / Азербайджан обещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении

24.07 / “Йуля, моя крошка. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Люблю”. Навальный из тюрьмы поздравил жену с днем рождения

15.10 / Клычков назвал главные цели на посту губернатора Орловской области

17.01 / Погода в Украине. В Нацакадемии наук рассказали, будут ли зимы снежными

30.11 / На поддержку семей с детьми в РФ выделили более 1,5 трлн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика