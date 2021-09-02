The Hill – кризис в Афганистане создаст проблемы для КНР, России и Ирана

Падение афганского правительства и приход к власти «Талибана»* станет проблемой для Китая, РФ и Ирана, пишет The Hill. КНР опасается возможных террористических атак в Синьцзяне, РФ — дестабилизации Средней Азии, а Иран ожидает трения талибов с шиитами. Кроме того, все страны беспокоятся по поводу наркотрафика, важного для финансирования «Талибана».



Reuters

Вывод войск из Афганистана создаёт ряд проблем для США, но у всей ситуации есть и другая сторона, пишет The Hill. Американское военное присутствие на афганской территории фактически обеспечивало безопасность для Китая, РФ и Ирана, предоставляя этим странам возможность не тратить на Афганистан свои ресурсы. США обеспечивали в стране стабильность. Теперь же Пекину, Москве и Тегерану придётся реагировать на стремительно меняющуюся обстановку.

Основное беспокойство Китая связано с возможными террористическими атаками в провинции Синьцзян, где правительство КНР «подвергает гонениям уйгуров», отмечает автор статьи. В Пекине опасаются, что радикальные группировки будут использовать Афганистан как источник финансирования и базу для нападений на Китай. Кроме того, нестабильность в Афганистане может навредить китайским экономическим интересам, в частности, экономическим соглашениям между КНР и Пакистаном.

Что касается России, то её основной фокус в афганском кризисе связан с интересом Москвы в отношении стран Средней Азии, отмечает The Hill. В частности, РФ беспокоится, что нестабильность в Афганистане может повлиять на Таджикистан: там в 1990-е годы прошла гражданская война с участием исламистских радикалов. В связи с этим российское правительство предложило Таджикистану свою помощь и провело в стране военные учения. При этом РФ устанавливала контакты с «Талибаном»* и выражала готовность к сотрудничеству, однако Москва всё равно обеспокоена возможными последствиями правления талибов.

У Ирана же есть свои проблемы с талибами, отмечает издание. Между шиитским Ираном и суннитским Афганистаном всегда существовали трения. Теперь сообщество афганских шиитов формирует собственное ополчение, поскольку опасается последствий прихода к власти «Талибана». Талибы, в свою очередь, настороженно относятся к вооружённым формированиям шиитов в своей стране и возможности Ирана влиять на события в Афганистане. Помимо прочего, Иран, Китай и РФ беспокоятся по поводу наркотрафика из Афганистана, отмечает The Hill. Торговля наркотиками является важным источником дохода для «Талибана».

Падение афганского правительства стало ударом для Вашингтона и союзников США по НАТО, но также станет проблемой для Китая, РФ и Ирана, пишет издание. Раньше эти страны пользовались безопасностью, обеспеченной США и их союзниками, однако теперь приход к власти «Талибана» поставит перед ними серьёзные вызовы.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.