Euronews – Литва разместит 500 американских военных у границы с Белоруссией

Незадолго до российско-белорусских учений президент Литвы открыл лагерь из модульных домов для размещения 500 американских военных вблизи белорусской границы. Литовское руководство надеется, что это позволит реализовать давнюю мечту о том, чтобы американское военное присутствие в стране стало постоянным, передаёт Euronews. Церемония прошла незадолго до старта крупномасштабных российско-белорусских учений «Запад-2021».

Литва открыла лагерь для проходящих ротацию военнослужащих США, выразив надежду на то, что это поможет достичь давней цели: сделать американское военное присутствие постоянным. На строительство лагеря, который к 2022 году будет расширен, из государственного бюджета Литвы выделено около семи миллионов евро. Открывая объект, литовский президент Гитанас Науседа сказал:

ГИТАНАС НАУСЕДА, президент Литвы: Конечно, мы хотим большего, поскольку мы видим не только события в Афганистане, но и более широкую геополитическую картину — и к сожалению, в нашем регионе в последнее время она не улучшилась.

Лагерь рассчитан на 500 человек и состоит из модульных домов. Здесь есть столовая, баскетбольные и волейбольные площадки, тренажёрный зал, развлекательный центр и другие объекты.

Открытие совпало с прибытием из Канзаса четвёртого сменяемого подразделения армии США за два года — Третьего батальона 66-го бронетанкового полка, носящего имя героя Второй мировой войны Джеймса Берта.

ПОЛ ГОДСОН, командующий батальоном: «Рыцари Берта» — гибкая сила, это профессионалы военного дела, способные реагировать на любые непредвиденные обстоятельства. «Рыцари Берта» готовы проводить свои тренировки вместе с нашими союзниками здесь, в Литве.

Лагерь «Геркус» был оборудован на полигоне Пабраде недалеко от границы ЕС и НАТО с Белоруссией незадолго до начала очередных крупномасштабных российско-белорусских учений «Запад-2021». Эти манёвры, вызывающие беспокойство стран НАТО, проводятся как в России, так и в Белоруссии. В учениях на белорусских полигонах будут задействованы 13 тысяч военных, в том числе 2500 российских солдат и 50 казахстанских.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2021 года.