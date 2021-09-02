 

Deutschlandfunk – визит Мааса к соседям Афганистана показал, что Запад уже никак не контролирует ситуацию

02.09.2021, 20:56, Новости дня
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Поездка главы МИД ФРГ Хайко Мааса по странам-соседям Афганистана показала, что Запад уже никак не контролирует ситуацию на афганской территории, пишет Deutschlandfunk. Маас просил региональных игроков о сотрудничестве и благодарил их за предоставленную помощь: при этом политик отказывался признавать ошибки, допущенные западными странами в Афганистане.


Reuters

В ходе визита в страны-соседи Афганистана министра иностранных дел Германии Хайко Мааса не раз спрашивали о допущенных в Афганистане ошибках, пишет Deutschlandfunk. Глава МИД ФРГ не ответил. Вместе с тем, Маас говорил о возможных эвакуациях с афганской территории.

Как отмечает издание, само слово «эвакуация» уже настораживает: оно обычно используется при природных катаклизмах, словно жителям Афганистана нужно спасаться от наводнений или землетрясений. Суть в том, что переговоры Мааса со странами-соседями Афганистана являются следствием политического катаклизма, ответственность за который лежит на Западе, США, Германии и местных политиках. Причём речь идёт не только о действующем правительстве ФРГ, отмечает Deutschlandfunk: операцию в Афганистане поддерживали все немецкие партии, в том числе зелёные и «Свободные демократы».

При этом Запад утратил контроль над ситуацией в Афганистане сразу после быстрых военных успехов 2001 года, считает издание. Эта потеря контроля проявилась и в ходе поездки Мааса, когда немецкий министр просил поддержки в Ташкенте, Душанбе и Исламабаде, благодарил за помощь в Дохе и признал, что избежать переговоров с «Талибаном»* не получится.

Падение Кабула свершилось совсем недавно, а речь уже активно идёт о международном признании и западном дипломатическом представительстве в Афганистане, пишет Deutschlandfunk. Отмечается, что Германия дала гарантии убежища примерно 50 тыс. граждан Афганистана: однако теперь возможность сдержать эти обещания зависит, в первую очередь, от «Талибана». Как подчёркивает издание, проконтролировать ситуацию уже не получится, остаётся только надеяться. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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