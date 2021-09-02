Контроль температуры и влажности: советы по уборке дома женщинам, у которых аллергия на пыль

Аллергия на пыль может проявляться постоянным чиханием, зудом в глазах, раздражением горла и проблемами с дыханием. Причиной могут быть вещества или частицы, которые вызывают в организме аллергическую реакцию.

Источниками аллергии в доме зачастую являются клещи, помет насекомых, пыльца, перхоть домашних животных, плесень и грибок. Очень важно регулярно проводить уборку, чтобы обезопасить свое здоровье и предотвратить появление аллергии.

В данной статье мы приведем несколько полезных советов по уборке для женщин, которые страдают от аллергической реакции.

1. Используйте бытовые чистящие средства, безопасные для аллергиков

Если вы страдаете аллергией на пыль, то в вашем доме должен быть хотя бы один пылесос, чтобы убрать все помещения в доме. С помощью данного устройства пыль попадет непосредственно в сам пылесос, а не будет рассеяна по всей комнате.

Помимо пылесоса, вы также можете приобрести замшевую ткань для очистки поверхности домашней мебели. Хотя это не такой быстрый процесс, как с пылесосом, зато использование замши довольно эффективно и безопасно для аллергиков. Материал легко впитывает грязные частицы, а при намокании пыль не рассыпается по комнате.

Последний способ – маска и резиновые перчатки. Использование маски – идеальный вариант, как предотвратить очередной приступ аллергии и защитить своих близких.

Кроме того, нужно обратить внимание на чистящие средства, безопасные для аллергиков. Во время уборки используйте натуральные средства, такие как дистиллированный белый уксус, пищевую соду и лимонный сок.

2. Контролируйте влажность и температуру

Самый простой способ уменьшить количество факторов, вызывающих аллергию, – это контролировать температуру и влажность в доме.

Клещи, пыль и споры плесени любят влагу. Таким образом, поддержание температуры от 20 ° C до 22 ° C – самый простой способ уменьшить их рост. Кроме того, вам также необходимо бороться с другими вредителями, например, с насекомыми и крысами.

Используйте ловушку или вызовите профессионального дезинсектора, заделайте все отверстия, через которые насекомые и грызуны могут проникнуть в ваш дом.

3. Меняйте постельное белье раз в неделю

Поскольку мы часами находимся в спальне в окружении мягких, притягивающих пыль поверхностей, эту комнату важно убирать каждую неделю.

Начинать лучшего всего с кровати. Простыни, наволочки и одеяла нужно менять не реже одного раза в неделю и тщательно стирать горячей водой. Если у вас аллергия, никогда не сушите постельное белье на улице, потому что пыль снаружи будет прилипать к вашей кровати.

После уборки кровати нужно привести в порядок люстру, лампы и шторы.

Дверцы шкафа необходимо держать закрытыми, чтобы пыль случайно не попала на чистую одежду.

4. Уборка в ванной

Самые опасные источники аллергии в ванной – это плесень и грибок. Однако не нужно паниковать: вы можете остановить их рост и избавиться с помощью хлорного отбеливателя, перекиси водорода или средств для очистки от плесени, которые продаются в специализированных магазинах.

Чтобы удалить скопление плесени, вам необходимо смешать раствор отбеливателя и воды. Не забудьте надеть резиновые перчатки, чтобы обезопасить кожу рук. Тщательно оттирайте поверхность, пока плесень не отпадет. Затем подержите средство в течение 10-15 минут и смойте теплой водой.

Чтобы предотвратить рост плесени и грибка при принятии душа, установите потолочный вентилятор. Также необходимо регулярно мыть коврики для ванной и занавески.

5. Чистка живых и искусственных растений

Если у вас есть растения, покройте почву декоративными камнями или мрамором, чтобы сдержать естественный грибок, который может появиться во влажной почве.

Если у вас дома только искусственные цветы, то их также нужно периодически протирать, чтобы на них не садилась пыль. Желательно делать это как минимум раз в неделю.

Вместо химического освежителя воздуха рассмотрите возможность использования апельсиновой цедры, корицы или мускатного ореха.

6. Уменьшите влажность на кухне и не откладывайте мытье посуды

Кухню также необходимо содержать в чистоте, так как здесь мы проводим много времени, готовя еду и просто общаясь с близкими. По сути, данное помещение – настоящий рай для размножения плесени и насекомых. Чтобы это предотвратить, требуется уменьшить влажность. В этом вам поможет установка кухонного вентилятора.

Регулярно проверяйте раковину, холодильник и морозильную камеру, чтобы избежать утечек, которые могут стать причиной сырости в помещении. Каждую неделю очищайте холодильник и выбрасывайте заплесневелые или просроченные продукты.

Кроме того, возьмите за привычку мыть посуду сразу после приема пищи, не откладывайте эту процедуру на потом. Накопление грязных тарелок и вилок привлекает насекомых, которые могут распространять различные вредные бактерии.

7. Уборка в прихожей и кладовке

Лучший способ уменьшить количество аллергенов в доме – предотвратить их попадание внутрь. Например, вы должны всегда снимать обувь перед тем, как войти в комнату. Этого правила должны придерживаться и ваши гости.

Для подобных помещений, которые быстро становятся грязными и пыльными, необходимо принять дополнительные меры. В кладовых и прихожей требуется мыть пол не реже 3-4 раз в неделю, чтобы сохранить чистоту и не распространять грязь по всему дому.

Вещи, которые находятся в кладовке, нужно накрыть плотной тканью, чтобы пыль не прилипала непосредственно к поверхности предмета.

Мы рассказали про 7 эффективных способов, которые помогут людям, страдающим аллергией, поддерживать свой дом в чистоте и предотвратить приступы этого неприятного состояния.