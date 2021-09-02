 

Леонид Волков поблагодарил Роскомнадзор за рекламу приложения «Навальный»

02.09.2021, 20:51, Разное
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Соратник Алексея Навального Леонид Волков отправил в Роскомнадзор письмо, в котором выразил признательность за рекламу мобильного приложения «Навальный».

Команда Навального создала специальное приложение для своих сторонников, чтобы доводить до них информацию в случае, если все их интернет-ресурсы заблокируют. Основная функция приложения – сообщить накануне выборов участникам «Умного голосования», за кого из конкурентов «Единой России» им следует проголосовать. На днях Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение из своих магазинов. В противном случае ведомство будет расценивать это как вмешательство в российские выборы.

«Через час после первых публикаций о требовании Роскомнадзора мы увидели всплеск скачиваний приложения. Может быть, конечно, что наши сторонники испугались, что приложение заблокируют, но, вероятнее всего, некоторые впервые услышали о нём от Роскомнадзора. И это не может не радовать», – заявил Леонид Волков.

Обращение Роскомнадзора к Google и Apple основано на требовании Генпрокуратуры России, которая напоминает, что Московский городской суд постановил ликвидировать организацию «Фонд борьбы с коррупцией»* и запретил её деятельность. Размещение приложения «Навальный» в AppStore и PlayMarket может расцениваться как продолжение борьбы с коррупцией в форме организации мероприятий, а значит, влечёт за собой уголовную ответственность.

Направить благодарность в адрес Генпрокуратуры, которая также приняла участие в рекламной кампании приложения «Навальный», Волков отказался, вероятно, из-за личной неприязни к этой организации.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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