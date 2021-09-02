“ЕР” и правительство разработали программу развития информационных технологий

Секретарь Генсовета “Единой России”, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании отметил, что партия и правительство сформировали программу развития информационных технологий вместе с экспертами и представителями ИТ-сферы.

По его словам, пакет включает десятки различных мер: например, стимулирование использования отечественного программного обеспечения, снижение административной нагрузки на ИТ-компании, продвижение на зарубежных рынках отечественных IT-продуктов и многие другие.

Турчак подчеркнул, что программа касается в том числе образования, здравоохранения, подготовки специалистов, информационной безопасности. Конкретные мероприятия по цифровизации этих сфер уже отражены в народной программе “Единой России”, добавил секретарь Генсовета партии.

“Наша задача – воплотить принцип “государство для человека”. В программу поддержки ИТ-сферы вошли мероприятия по обеспечению всех учителей и врачей скорой помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы”, – сказал Турчак.

Партия также предложила расширить потенциал использования телемедицинских технологий. Как сообщил секретарь генсовета “Единой России”, планируется создание специального Фонда поддержки разработки игровых проектов – например, компьютерных игр, популяризирующих русскую культуру и историю.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уверен: второй пакет мер поддержки IT-отрасли, который сформировали депутаты “Единой России”, является сформированным планом деятельности как минимум на следующие два года. С помощью него отечественные представители сферы информационных технологий стремительно развиваться, считает он.

“Для нас это драйвер цифровой трансформации всей экономики страны. Все инициативы, которые мы обсуждали, отвечают запросам граждан”, – сказал Чернышенко.

Благодаря совместной работе “Единой России” и правительства вести ИТ-бизнес в РФ стало гораздо выгоднее, считает вице-премьер. А такие меры, как введение налоговых льгот в размере 3% и снижение страховых взносов, помогли ИТ-компаниям потратить десятки миллиардов рублей на развитие, обратил внимание Чернышенко.