Мнение: Как активировать Windows без подозрительных программ.
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Первый вопрос, который возникает у пользователей после установки пиратской версии операционной системы – Как ее активировать? Наверняка многие побегут скачивать активаторы со сторонних ресурсов, ведь это самый быстрый и простой способ, однако тут всегда есть риск подхватить вирусы.
Избавиться от лишней вероятности заражения и сохранить свою безопасность можно сделав работу програмы-активатора вручную. Нужно подменить KMS сервер, используя командную строку и пару незамысловатых команд.
Открываем Powershell от имени администратора, после чего вводим команду slmgr /skms kms.loli.best и дожидаемся диалогового окна, которое просто закрываем. Затем так же прописываем slmgr /ato и slmgr /xpr, ждем небольшое количество времени и активация прошла успешно. Если потребуется, перезагрузите компьютер.
Ещё раз, в другой подаче:
Чтобы активировать систему нужно:
1️⃣ Нажать ПКМ на “Пуск” и выбрать “PowerShell (администратор)”
2️⃣ Ввести “slmgr /skms kms.loli.best”, появившееся диалоговое окно закрыть
3️⃣ Ввести “slmgr /ato”, затем “slmgr /xpr”
UPD: Здесь, наверное, стоит признаться, всегда пользовался KMS. Этот способ сам не опробовал, кто что знает, или воспользовался непосредственно с этой ссылки, дайте знать.
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Источник: Достало
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