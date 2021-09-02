Мнение: Как активировать Windows без подозрительных программ.

Первый вопрос, который возникает у пользователей после установки пиратской версии операционной системы – Как ее активировать? Наверняка многие побегут скачивать активаторы со сторонних ресурсов, ведь это самый быстрый и простой способ, однако тут всегда есть риск подхватить вирусы.

Избавиться от лишней вероятности заражения и сохранить свою безопасность можно сделав работу програмы-активатора вручную. Нужно подменить KMS сервер, используя командную строку и пару незамысловатых команд.

Открываем Powershell от имени администратора, после чего вводим команду slmgr /skms kms.loli.best и дожидаемся диалогового окна, которое просто закрываем. Затем так же прописываем slmgr /ato и slmgr /xpr, ждем небольшое количество времени и активация прошла успешно. Если потребуется, перезагрузите компьютер.

Ещё раз, в другой подаче:

Чтобы активировать систему нужно:

1️⃣ Нажать ПКМ на “Пуск” и выбрать “PowerShell (администратор)”

2️⃣ Ввести “slmgr /skms kms.loli.best”, появившееся диалоговое окно закрыть

3️⃣ Ввести “slmgr /ato”, затем “slmgr /xpr”

UPD: Здесь, наверное, стоит признаться, всегда пользовался KMS. Этот способ сам не опробовал, кто что знает, или воспользовался непосредственно с этой ссылки, дайте знать.

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