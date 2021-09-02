Мнение: Москва – главный донор России, запрет звуковой рекламы и есть ли польза от хламохранилищ

1. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём выступлении на просветительском марафоне «Новое знание» назвал столицу главным регионом-донором Россию. По его мнению, это не страна кормит жирующую Москву, а ровно наоборот — Москва подкармливает регионы:

https://lenta.ru/news/2021/09/01/don/

«Я должен сказать, что Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60 процентов всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны», — отметил Собянин.

Так он прокомментировал расхожее мнение, согласно которому «вся страна кормит Москву, что вот мы там где-то живем, а москвичи жируют, потому что наши доходы идут всем в Москву».

Также мэр привел статистику городского бюджета. В 2020 году Москва направила в федеральный бюджет 800 миллиардов рублей собранных налогов, оставив в городском 890 миллиардов. Всего с учетом взносов работодателей во внебюджетные фонды, отчисления достигли 2,9 триллиона рублей.

При этом около 48 процентов из этой суммы в итоге было направлено на выплату пенсий жителям других регионов.

2. Читатели пишут:

…вступил в силу подписанный в мае новый пункт 3.2 статьи 19 закона «О рекламе» — звуковые колонки с рекламой на зданиях и сооружениях теперь запрещены. В изначальной редакции, предложенной Астраханской думой, были также запрещены и промоутеры с мегафонами, но в итоговой редакции Госдума это оставила разрешённым. Ну, так тоже ничего, я знаю несколько мест в Москве, которым покажу новую редакцию закона и если не согласятся убрать, напишу жалобу в ФАС.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/557f501dd14e1da00da85dd8d8429a8a456bb0f9/

«Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается.»

3. В комментариях обсуждают, есть ли польза от гаражей и подвалов. С одной стороны, эти подсобные помещения давно уже потеряли своё первоначальное назначение – современные машины проще хранить не в гараже, а на улице, еду – не в подвале, а в холодильнике.

С другой стороны, какое-то полезное применение гаражам и подвалам всё же можно найти, вроде превращения их в мастерские. С третьей стороны, на одну гаражную мастерскую приходится 100 хламохранилищ:

https://olegmakarenko.ru/2221376.html?thread=819546688#t819546688

ajnar: Гаражи нужны. У меня гараж в охраняемом комплексе хорошем, 500 метров от дома. Место тихое, удобное, соседи нормальные все. Машин почти никто не держит в гаражах. У меня там лодка на прицепе, мотор, тонна всякого рыболовно-охотничьего барахла, электроинструмента полные полки. Где все это держать-то? Потом, верстак, иногда что-то помастерить, не в квартире же.

https://olegmakarenko.ru/2221376.html?thread=819485248#t819485248

ogon_777: Больная тема. У меня на даче большой подвал. Так отец и брат решили, что все, что им не пригодилось надо туда тащить. Плинтуса, профиля мебель, светильники. Нередко нулевое, но им в квартире не подошедшее или лишнее. Я отбиваюсь, ругаемся.

Но смешно дальше, как только я на своей даче пытаюсь хоть что то из этого пристроить в дело, то отец снова ворчит. По двум поводам, от сочетания которых я впадаю в ступор.

1. Нефиг использовать это старьё, покупай новое… но это тоже не выкидывай.

2. Надо экономить и не использовать эти нулевые профиля для полок в подвале, они могут в будущем пригодиться.

А я думал, когда строил, что у меня большой подвал и много места для хранения барахла. И это я чуть не каждый день что-нибудь выкидываю или сжигаю.