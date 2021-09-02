С такими друзьями — врагов не нужно! – Личное мнение

Одна из подруг Ксюнделька Дубровской-Омаровой и ведущая публичной трансляции с лобного места Ольга Орлова ни с того ни с сего вдруг брякнула, что носить подделки — это быть неуместной:

«Не понимаю вообще смысл в репликах и фейках. Это все равно, что в 50 лет пытаться одеваться, как в 20».



Фото: Соцсети

Заявление взбудоражило почему-то Мишу Терёхина — бывшего сожителя Ксении Бородиной.

Ах ты ж, старая кошёлка, завопил Терёшкин! На себя-то глянь, подделка со своим фотошопом!

«Друзья, она такая же подделка со своим фотошопом И это намного большей обман чем фейковые вещи!! Есть люди молодые, красивые от природы и допустим у них нет денег на оригинал, но ими восхищаются и с подделками, а есть фотошопленные старушки обвешенные бриллиантами, которые нахрен никому ненужны», — объяснил свою позицию Михаил.

Без меня меня обосрали — так я вижу произошедшее.

Одна подруга за глаза «тонко» намекнула на Ксюнделя. Второй, бывший мужик, кинулся как рыцарь на амбразуру, чтобы все, кто ещё не понял или засомневался, окончательно врубились, на кого именно намекнула подруга.

В итоге, срались двое, но в говне стоит почему-то та, кто не участвовал в ссоре. Бедная Ксюша — с такими друзьями и врагов не нужно.

На чьей стороне в споре вы? За 40-летнюю уфотошопленную Орлову или за лыцаря-сожителя, который разоблачил старушку?

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