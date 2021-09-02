На заправках “БРСМ-Нафта” в Киеве ДФС проводит массовые обыски

“Сообщаем, что с 26 августа шесть АЗС сети “БРСМ-Нафта” по адресам: ул. Академика Заболотного 33/162, ул. Светлая, 1, ул. О. Телиги, 12б, ул. Луговая, 13, просп. Ватутина, 15, ул. Новомостицкая, 23, были вынуждены приостановить свою работу из-за проведения обысков. Постановления на проведение обысков вынесены Святошинским районным судом г. Киева”, – сказано в сообщении компании.

https://www.facebook.com/BRSM.NAFTA/posts/4489018047787857

Топливный эксперт, директора “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн заявил в своем Facebook, что в сети “БРСМ” пропал 95-й бензин.

“Ахтунг, нафтозаводы перекрыли! На БРСМ в Киеве пропал из свободной продажи 95-й, написано, что только по безналу… (Напомню, 95-й здесь мешают самостоятельно, на заводах не покупают). На горячей линии сказали, что бензин еще есть на Братиславской.

Почему пропал? “Ви шо не чули, в Україні перекрили всі нафтозаводи!” – сказал оператор-диспетчер. А может просто наконец-то прикрыли один мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазу в Переяславском под Киевом? А может растворитель закончился? Или весло поломалось?” – написал он.

Куюн сообщил, что позвонил в “Укртатнафту” и на Шебелинский газоперерабатывающий завод и выяснил, что они работают, на предприятиях есть свободные объемы бензина А-95, “но БРСМ не берет, дорого”.

“Сорри, топливо с акцизом, а не как всегда”, – добавил эксперт.

https://www.facebook.com/SergeyKuyun/posts/1799592576878174

Контекст:

В “Консалтинговой группе А-95” сообщали, что на нефтебазах и мини-нефтеперерабатывающих заводах безакцизные растворители используются для получения подакцизных высокооктановых бензинов. Потери госбюджета на добавках в бензин 62 тыс. тонн растворителей в первом полугодии 2021 года составили более 580 млн грн, утверждают в “Консалтинговой группе А-95”.

По данным enkorr, до мая 2021 года единственной заводской маркой бензина в сети БРСМ был бензин А-92 белорусского производства.

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