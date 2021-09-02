 

На Паралимпиаде в Токио Украина за день завоевала девять наград и улучшила позицию в медальном зачете

02.09.2021, 20:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В течение четверга украинцы завоевали в Токио три золотые медали, четыре серебряные и две бронзовые.

По качеству наград Украина в медальном зачете находится на пятом месте. Лидируют Китай (77 золотых наград), Великобритания (34), сборная Паралимпийского комитета РФ (32) и США (27).

По итогам предыдущего соревновательного дня украинцы были шестыми.

Скриншот: paralympic.org

По количеству наград Украина в медальном зачете Паралимпиады находится на четвертом месте. Больше медалей завоевали представители Китая (167), команда Паралимпийского комитета РФ (97) и Великобритания (96).

Всего награды имеют уже 83 сборные.

Скриншот: paralympic.org

2 сентября золотые награды для сборной Украины завоевали пловец Максим Крипак (100 метров на спине, для спортсмена это четвертая паралимпийская медаль Токио 2020), а также легкоатлеты Мария Помазан (толкание ядра) и Владислав Загребельный (прыжки в длину).

Серебро взяли пловцы Елизавета Мерешко (400 метров вольным стилем) и Антон Коль (50 метров на спине), легкоатлет Оксана Ботурчук (бег на 100 метров, гайд Никита Барабанов), игроки в настольный теннис Виктор Дидух и Максим Николенко (командные соревнования).

Бронзовые медали завоевали Алексей Денисюк (стрельба из малокалиберного пистолета с расстояния 25 метров) и пловец Денис Остапченко (50 метров вольным стилем).

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / В мире зафиксирован минимальный за четыре месяца суточный прирост инфицированных коронавирусом – ВОЗ

04.03 / В Кремле заявили о возможной эскалации конфликта на Донбассе. МИД Украины отреагировал

10.09 / Опубликованы изображения F-35 в российском камуфляже

17.08 / Отличникам в Коми выплатят по 50 тыс. рублей за каждые 100 баллов на ЕГЭ

25.04 / Главу забайкальского УФСИН застрелили во время конфликта на охоте

01.02 / Впервые ученые могли наблюдать за формированием планет у малых звезд

12.06 / Украина занимает высокое место в повестке саммита G7 – Еврокомиссия

20.06 / Антонов вернулся в США

24.11 / Евроконтроль утвердил присоединение Украины к единой системе маршрутных сборов – Криклий

25.07 / В зоопарке в США снежный барс инфицировался коронавирусом, несмотря на меры предосторожности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика