На Паралимпиаде в Токио Украина за день завоевала девять наград и улучшила позицию в медальном зачете

В течение четверга украинцы завоевали в Токио три золотые медали, четыре серебряные и две бронзовые.

По качеству наград Украина в медальном зачете находится на пятом месте. Лидируют Китай (77 золотых наград), Великобритания (34), сборная Паралимпийского комитета РФ (32) и США (27).

По итогам предыдущего соревновательного дня украинцы были шестыми.

Скриншот: paralympic.org

По количеству наград Украина в медальном зачете Паралимпиады находится на четвертом месте. Больше медалей завоевали представители Китая (167), команда Паралимпийского комитета РФ (97) и Великобритания (96).

Всего награды имеют уже 83 сборные.

Скриншот: paralympic.org

2 сентября золотые награды для сборной Украины завоевали пловец Максим Крипак (100 метров на спине, для спортсмена это четвертая паралимпийская медаль Токио 2020), а также легкоатлеты Мария Помазан (толкание ядра) и Владислав Загребельный (прыжки в длину).

Серебро взяли пловцы Елизавета Мерешко (400 метров вольным стилем) и Антон Коль (50 метров на спине), легкоатлет Оксана Ботурчук (бег на 100 метров, гайд Никита Барабанов), игроки в настольный теннис Виктор Дидух и Максим Николенко (командные соревнования).

Бронзовые медали завоевали Алексей Денисюк (стрельба из малокалиберного пистолета с расстояния 25 метров) и пловец Денис Остапченко (50 метров вольным стилем).

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

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