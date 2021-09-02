 

Польша объявила о введении чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Беларусью. Впервые за 30 лет

02.09.2021, 20:27, Новости дня
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Указ уже опубликован в законодательном вестнике, он вступил в силу, но еще может быть отменен Сеймом на заседании 6 сентября, отметила Gazeta Wyborcza. Как пишет издание, чрезвычайное положение в Польше ввели впервые после 1989 года. 

Согласно указу, чрезвычайное положение вводится на 30 дней в Подляшском и Люблинском воеводствах. Решение приняли в связи с “особой угрозой безопасности граждан и общественного порядка, связанной с текущей ситуацией на государственной границе Республики Польша с Республикой Беларусь”, сказано в сообщении на сайте президента Польши. 

На период действия чрезвычайного положения в этих двух регионах вводится ряд запретов и ограничений, в частности, запрет на организацию и проведение массовых собраний. Также ограничивается право ношения огнестрельного оружия и владения боеприпасами, доступа к информации. 

Контекст:

Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности электронного наблюдения протянули колючую проволоку. Кроме того, власти Польши решили построить на границе с Беларусью новый сплошной забор высотой 2,5 м.

Чтобы сдержать поток мигрантов, Польша направила полицейских на границу Литвы и Беларуси. 

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Александра Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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