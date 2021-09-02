“Королева”, “Красотка”, “Великолепная”. Сальма Хайек в купальнике сама себя поздравила с 55-летием

“С днем рождения меня. В ожидании новых приключений”, – подписала снимок актриса и добавила хештег “благодарна”.

За полчаса пост Хайек набрал почти 300 тыс. лайков и больше 4 тыс. комментариев.

“С днем рождения, королева!” – поздравила актрису пользовательница с ником vlo_m.

“С днем рождения, красотка!” – написал oleg_astrakhan_.

“Великолепная”, – прокомментировал naib_fatehi.

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A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием –”От заката до рассвета”, “Бандитки”, “Траффик”. Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию “Оскар” за лучшую женскую роль в картине “Фрида”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

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