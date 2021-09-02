Учения “Запад 2021” являются демонстрацией готовности России к военному конфликту – Литва

“Литва внимательно следит за подготовкой и проведением совместных российско-белорусских учений стратегического уровня “Запад 2021″. Мы рассматриваем это регулярное военное событие как серьезную демонстрацию готовности России к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении”, – говорится в заявлении.

Литовские дипломаты считают, что Россия использует “Запад 2021” для военной интеграции России и Беларуси и после завершения учений Москва может оставить часть сил и техники в Беларуси.

“Подчеркивается, что Литва и в дальнейшем будет требовать от России и Беларуси выполнения обязательств по прозрачности в соответствии с Венским документом и предоставлению достаточной информации о масштабе, цели и сценарии учений”, – пишет агентство.

Контекст:

Стратегические российско-белорусские военные учения “Запад 2021” пройдут с 10-го по 16 сентября. Подобные учения проводятся раз в четыре года.

С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям.

Учения проведут на белорусских полигонах “Обуз-Лесновский”, “Домановский”, “Ружанский” и “Брестский” и девяти полигонах России (“Кирилловский”, “Струги Красные”, “Мулино”, “Погоново”, “Хмелевка”, “Правдинский”, “Добровольский”, “Дорогобуж”, “Вольский”), сообщали в минобороны Беларуси.

К учениям на территории Беларуси обещали привлечь около 12,8 тыс. человек, в их числе около 2,5 тыс. российских и до 50 казахстанских военнослужащих. Кроме этого, военные задействуют до 350 единиц бронетанковой техники, около 140 танков, 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

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