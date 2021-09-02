 

Мнение: Без разворота над Атлантикой…

02.09.2021, 20:22, Разное
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Байден принял Зеленского. Президенты США и Украины переговорили и даже выпустили совместное заявление по итогам переговоров. В заявлении – ничего нового, традиционный набор «за все хорошее, против всего плохого». Если в двух коротко – будем дружить против России, но без фанатизма со стороны США…

Мне вот не понятно, зачем Зеленский вообще не разверну самолет над Атлантикой, когда узнал, что его встреча с Байденом переносится с 30 на 31 августа? Потом был еще один перенос, уже на 1 сентября…

После теракта в Кабуле 26 августа, когда погибли 13 военнослужащих армии США, было очевидно, что Байдену и не до Украины, и не до Зеленского…

Вот мне и интересно, какой смысл встречи президентов Украины и США, когда Афганистан перекрыл политическую повестку? Или я чего-то не понимаю, и смысл все-таки был?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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