Мнение: О сроках новой большой катастрофы для России

Как в бородатом анекдоте, есть две новости: хорошая и плохая. Первая в том, что россиянам уже можно спокойно выдохнуть: нехороший месяц август пройден ни в этом году, ни даже в следующем катаклизмов не будет. Уф-ф-ф!

Полегчало?

Тогда новость вторая. #Россия окажется под ударом кризиса такой силы, что по сравнению с ним Великая рецессия 2008-2009 гг. покажется детской забавой. И произойдёт это… уже в 2023 году.

Именно такой #прогноз Банк России заложил в свежий проект основных направлений денежно-кредитной политики до 2024 года. По мнению регулятора, именно в 2023 году высока вероятность наступления глобального финансового кризиса, «сопоставимого по масштабам с кризисом 2008–2009 годов».

Многие уже и забыли, как 13 лет назад, в сентябре 2008 года, начался большой бада-бум на мировых финансовых рынках, а вслед за ним и в глобальной экономике. Рухнули крупные западные финансовые институты, котировки акций и облигаций полетели в пол, резко подешевели сырьевые товары. И лишь продавцы апокалиптических прогнозов чувствовали себя на высоте. Разразился гигантский кризис, охвативший синхронно практически все страны мира. Более-менее стойким из крупных оказался лишь Китай. В итоге даже снизился мировой ВВП, чего не было более полувека.

России тоже мало не показалось. Вместе с упавшими ценами на #нефть, покатился под горку #рубль. Он девальвировался примерно в 1,5 раза всего за 4 месяца. Посыпались банки, начались увольнения с предприятий, #экономика просела. И, в общем-то, до конца так и не восстановилась: стагнация 2011-2013 гг., породившая в итоге Крымнаш, стала следствием глобального катаклизма.

Конечно, с тех пор в РФ было ещё несколько столь же драматичных обвалов. И 2014 год, и 2016-й, и 2020-й принесли много неприятных эмоций среднему классу. А реальные доходы людей сейчас всё ещё ниже, чем в 2013 году. Так что большие кризисы даром не проходят, даже если страна остаётся целой, а власть прежней.

Что-то ждёт Россию в этот раз, если быстрое и существенное ужесточение монетарной политики в #США наложится на разрыв «пузырей» на рынках активов, а кормилица опять рухнет? Пояса затягивать хотя бы есть куда?

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