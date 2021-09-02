Владимир Зеленский и Джо Байден выпустили совместное заявление

…по итогу переговоров Украины и США в Вашингтоне.

В Белом доме состоялся личный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, по итогам которого лидеры выпустили совместное заявление. Оно опубликовано на официальном сайте Зеленского.

Президенты обсудили тему безопасности и обороны, права и свободы человека, энергетическую безопасность и экономику, а также вопросы климата.

Главное:

США «не признают и никогда не признают» попытку РФ «аннексировать Крым» и продолжат поддерживать Украину в борьбе с «российской агрессией». Вашингтон совместно с Киевом будут работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности с помощью механизмов международного права.

Страны усилят сотрудничество в сфере обороны, безопасности и кибербезопасности, США предоставят Украине вооружение на 60 млн долларов. Также Байден пояснил о поддержке реформ оборонной сферы внутри Украины.

Украина реформирует свою судебную систему и усилит борьбу с коррупцией «в соответствии с лучшими международными практиками», США поддержит эти реформы. Также, страны совместно будут работать над освобождением политзаключенных и заложников на территориях, «контролируемых или оккупированных» Россией.

При поддержке США Украина продолжит укреплять уважение к правам и свободам человека, а именно — бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТ.

Украина и США сошлись во мнении, что строительство «Северного потока-2» угрожает европейской энергетической безопасности. Правительства поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

Вследствие конфликта на востоке Украины, США предоставит стране гуманитарную помощь стоимостью 45 млн долларов, которая включит продукты питания, жилье, безопасную питьевую воду и средства на защиту наиболее уязвимых групп населения, в частности — пожилых людей.

Байден сообщил, что США передали Украине около 2,2 млн доз вакцин от коронавируса и около 55 млн долларов помощи в связи с COVID-19.

Это первая встреча лидеров после инаугурации Джо Байдена в начале года. Переговоры продлились дольше запланированного времени. Зеленский охарактеризовал встречу как «нормальный мужской разговор».

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