Мужа Гай Германики отпустили из отдела полиции в Москве

Бизнесмен Денис Молчанов отпущен из отделения полиции, куда его доставили из-за найденного у него в гостиничном номере ружья и неизвестного вещества, сообщила представитель его жены, режиссера Валерии Гай Германики.

«Его отпустили», – сообщила представитель Германики. Она не смогла однозначно подтвердить, что Молчанов отказался проходить медицинское освидетельствование, но предположила, что данная информация, озвученная ранее в СМИ, вполне может быть правдивой, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции провели обыск в гостинице Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве после анонимного сообщения о стрельбе в одном из номеров, в котором, предположительно, проживает супруг режиссера Валерии Гай Германики бизнесмен Денис Молчанов, он был задержан.

Источник ТАСС сообщал, что при обыске было найдено неизвестное вещество, которое отправили на экспертизу. В СМИ сообщалось, что, возможно, у Молчанова нашли наркотики.