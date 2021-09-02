Российский чемпион рассказал об охоте США на российских спортсменов

США, скорее всего, попытаются арестовать спортивных чиновников, которые замешаны в допинговых скандалах, сказал газете ВЗГЛЯД чемпион РФ по конькобежному спорту Сергей Лисин. Так он отреагировал на слова Сергея Лаврова о том, что США будут пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой своим спортивным интересам.

«Некоторые американские законодательные акты допускают возможность отправки запроса на экстрадицию. Но я далек от мысли, что США попытаются таким образом экстрадировать российских спортсменов. Скорее всего это коснется каких-то спортивных чиновников, которые замешаны в допинговых скандалах», – считает советник фирмы Lisin Mishin & Partners, чемпион РФ по конькобежному спорту Сергей Лисин.

По его мнению, США больше заинтересованы переманивать перспективных российских спортсменов и легкоатлетов, дав им возможность учиться в американских университетах, а затем выступать на соревнованиях. «Людям предлагают грант на учебу. А если они хорошие спортсмены, потом они могут сменить спортивное гражданство», – отметил Лисин.

Ранее глава МИД Сергей Лавров не исключил, что США будут под предлогом допинговых нарушений пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя.

«Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

Лавров отметил, то РФ продолжит искоренять возможные допинговые нарушения в спорте. По его словам, российские атлеты в Токио на деле доказали, что любые ограничения в символике для них бессмысленны.

Он напомнил, что ограничения для сборной РФ истекают в середине декабря 2022 года. «И тогда у нас все будет. Но я считаю, что нужно не ждать, пока это решение истечет и нам любезно вернут флаг, гимн и национальную символику, но надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-то нарушениях», – сказал Лавров.

Напомним, в декабре 2020 года бывший президент США Дональд Трамп подписал так называемый Антидопинговый «акт Родченкова», который предусматривает преследование со стороны США граждан других стран за допинговый сговор. В частности, нарушителям грозит штраф в размере до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет.

Акт назван именем главного информатора WADA – российского химика Григория Родченкова, который с 2005 по 2015 год возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию. Затем Родченков бежал на Запад, где рассказал о якобы существовании в РФ «государственной допинговой программы», непосредственным участником которой он сам и являлся. В ответ WADA провело расследование и отстранила российскую сборную от Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Некоторые атлеты все-таки выступили под олимпийским флагом. В декабре прошлого года РФ была отстранена на четыре года от всех международных соревнований.

По «акту Родченкова» могли попасть под статью некоторые российские спортсмены. Так, газета «Аргументы и факты» отмечала, что в 2014 году на Олимпиаде в Сочи российские бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода победили в соревнованиях двоек, опередив, американский дуэт в составе Стивена Холкомба и Стивен Лэнгтона. Кроме того, Зубков и Воевода вместе с Александром Негодайло и Дмитрием Труненковым выиграли турнир четверок, где также опередили американцев. Впоследствии россияне были обвинены в употреблении допинга и лишены наград. По «акту Родченкова» они могли бы 10 лет провести в американской тюрьме.

Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп сделал из США допингового жандарма.