Производитель напитков заявил об увеличении потребления элитного алкоголя в мире

Люди в целом в мире стали больше употреблять более элитные и крепкие алкогольные напитки и меньше пиво и вино, сообщил исполнительный директор компании Diageo, производителя шотландского виски Johnnie Walker Иван Менезес.

«Два тренда, которые сейчас работают в нашу пользу: люди стали больше выбирать напитки премиум класса и спиртные напитки забирают долю вина и пива, то есть люди стали пить не больше, а лучше, и меняют то, что они пили. Именно поэтому так хорошо сейчас идут продажи скотча (шотландского виски), текилы и джина», – рассказал Менезес в эфире телеканала Sky News, передает РИА «Новости».

По его словам, прошлый финансовый год показал впечатляющие продажи крепких напитков в Северной Америке и в Китае. Менезес выразил полную уверенность в перспективах бизнеса по всему миру.

«Развивающиеся рынки вернулись быстрее и мощнее, чем мы ожидали», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в РФ снимаются ограничения на продажу вина через интернет.