 

Производитель напитков заявил об увеличении потребления элитного алкоголя в мире

02.09.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЛюди в целом в мире стали больше употреблять более элитные и крепкие алкогольные напитки и меньше пиво и вино, сообщил исполнительный директор компании Diageo, производителя шотландского виски Johnnie Walker Иван Менезес.

«Два тренда, которые сейчас работают в нашу пользу: люди стали больше выбирать напитки премиум класса и спиртные напитки забирают долю вина и пива, то есть люди стали пить не больше, а лучше, и меняют то, что они пили. Именно поэтому так хорошо сейчас идут продажи скотча (шотландского виски), текилы и джина», – рассказал Менезес в эфире телеканала Sky News, передает РИА «Новости».

По его словам, прошлый финансовый год показал впечатляющие продажи крепких напитков в Северной Америке и в Китае. Менезес выразил полную уверенность в перспективах бизнеса по всему миру.

«Развивающиеся рынки вернулись быстрее и мощнее, чем мы ожидали», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в РФ снимаются ограничения на продажу вина через интернет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / Данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов опубликованы в сети

10.12 / “Я уже не могу ржать”. Кошкина рассказала, что глава Днепропетровской ОГА рекламировал в РФ “своеобразные товары” и снимался в “Давай поженимся”

16.03 / Первый мэр Севастополя Семенов: Когда Лавров получил наш меморандум, втоптал сигарету в пепельницу со словами: “Ну это, ребята, вы напрасно”

27.12 / В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в РФ «британского» штамма COVID

03.01 / В Чехии с февраля начнут вакцинировать всех желающих от COVID-19

21.04 / BFM TV – в Индии шестой день подряд выявляют свыше 200 тыс. ковидных больных

26.02 / “Дома скандал”. Цибульская обнародовала в сети фото в бюстгальтере

10.04 / Киев анонсировал встречу лидеров Германии, Франции и Украины

23.09 / Минюст РФ потребовал ликвидировать партию племянника Путина

03.09 / Директор Бюро экономической безопасности Мельник рассказал, чем займется рабочая группа с участием представителей ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика